Flynn se asume homosexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Brandon Flynn, actor de 13 Reasons Why, serie de Netflix que actualmente rueda su segunda temporada, se asumió homosexual en un post publicado en su cuenta de Instagram en el marco del debate por la aprobación del matrimonio de parejas del mismo sexo en Australia.

El intérprete de 23 años, cuya sexualidad ya había sido motivo de especulaciones a inicios de este año cuando se le vinculó románticamente a su compañero de reparto, Miles Heizer (Alex Standall en la serie), consideró que era necesario hacer oír su voz para frenar el odio.

En la publicación de Brandon se ve una bandera de la diversidad sexual flameando tiene escrito "Igualdad". En la foto, el actor muestra su rechazo ante una imagen que vio de una avioneta que consignaba "Vota No" ante el referéndum que se vota sobre el matrimonio igualitario.

"Acabo de ver un mensaje que decía 'VOTA NO' en el cielo de Sidney. Gracias por conseguir dinero y alquilar un avión para escribir tu falta de apoyo en las nubes. Espero que tu odio e incomprensión se desvanezca igual que lo harán esas palabras. Tengo demasiados amigos a los que han echado de casa, encerrado en el armario, apaleado, asesinado, ridiculizado por la iglesia o el estado, han sido recluidos para 'curarlos'… Y estás asustado porque si votamos que sí no podrás mostrar tu odio hacia nosotros. Vete al diablo.

Hemos estado asustados hasta la médula toda nuestra vida por culpa de los estigmas que nos rodean. Estigmas que se sustentan en gente como la que voló ese avión en Sidney. Hemos luchado, hemos salido del armario con valentía, incluso estando muy asustados, y tú escribes un mensaje en el cielo porque tienes miedo.

La igualdad requiere valentía. Me preocupa que tanta gente en este mundo no tenga la valentía para posicionarse al lado de lo que es correcto. Acabemos con el odio".

A diferencia de otros actores, Flynn no ha querido soltar un comunicado para aclarar su orientación sexual con la que ya se había especulado con anterioridad. Pero no ha querido permanecer callado ante las injusticias y el discurso homofóbico implícito en la campaña del no del referéndum australiano, enmarcándose de forma abierta y desacomplejada en la comunidad LGBT.

Martes 26 de Septiembre de 2017

Orientación. El actor expresó su apoyo al referéndum que se vota sobre el matrimonio igualitario.

