Lady Gaga escribió un emotivo mensaje a sus admiradores a propósito del estreno de su documental de Netflix. En Twitter, Gaga escribió que el filme revela que "la fama no es como la pintan". Agregó que es solitaria, aislante y "muy dura psicológicamente" porque "cambia la forma en que la gente te percibe". Su relación con la fama es "complicada", dijo, porque sabe que su "destino era ser una artista". Su documental Gaga: Five Foot Two llegó el viernes Netflix.

