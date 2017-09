Chris Evans elogia labor de perrita Frida

La fama de la perrita rescatista, Frida, sigue creciendo.

Esta vez, Chris Evans, conocido por su papel del “Capitán América” en las películas de Marvel elogió la labor de la perrita y de otros canes a través de un retuit en el que citó: ¿Qué hicimos para merecer estos perros?

El tuit que difundió Evans pertenece a la cuenta @NowThis. Se trata de un video en el que aparece Frida apoyando a la Marina en la localización de seres humanos entre los escombros que arrojó el sismo del pasado 19 de septiembre.

Evans siempre ha dicho que ama a los animales. Por su parte, Frida ya tiene piñatas, peluches y hasta hotcakes.

What did we do to deserve dogs? https://t.co/JbVPd3eeZ1