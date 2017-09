Nada derrumba a

Aarón Arguijo Gamiochipi

- Como muchos laguneros que residen en la Ciudad de México para buscar trascender en sus oficios, dos luchadores nativos de esta tierra vivieron en carne propia el terror de los sismos que han sacudido el centro del país en los días recientes; fue una lucha en la que el miedo surgió como el principal enemigo.

El gomezpalatino Dragón Rojo Junior y el torreonense Misterioso Junior son estrellas del pancracio nacional, ambos en base a su arduo trabajo y a su calidad, se han posicionado como elementos apreciados por el Consejo Mundial de Lucha Libre, apareciendo regularmente en la catedral de la lucha mexicana: la Arena México. Precisamente gracias a su tremenda calidad, se han establecido en la Ciudad de México, donde habita todo luchador que se precie de llamarse "estrella". Días atrás, la capital del país fue sacudida con fuertes sismos, experiencias que debieron vivir los gladiadores laguneros, quienes agradecen poder vivir para contarla, luego de que se perdieron muchas vidas tras los lamentables sucesos.

"Siento que he vuelto a nacer", describió en exclusiva para El Siglo de Torreón Dragón Rojo Junior, graduado de la licenciatura en Educación Física y muchas veces estelar en arenas locales como la Olímpico Laguna, quien vivió una de las luchas más impactantes de su vida. "Es el mayor susto que he tenido en mi vida, sentía que mi vida iba a terminar; el temblor me sorprendió en el edificio donde vivo, en la tercer planta. El edificio se movía mucho, bajamos las escaleras e íbamos chocando con las paredes por el movimiento, pensamos que en cualquier momento el techo se nos iba a venir encima, temimos lo peor, afortunadamente mi esposa y yo pudimos salir hasta la calle para ponernos a salvo", describió.

Luego del susto por el tremendo sismo, Dragón Rojo Junior y su mujer pasaron minutos de intensa angustia: "así como salimos a la calle a ponernos a salvo, así nos fuimos de inmediato a buscar a mi hija, quien se encontraba en el colegio, la encontramos en estado de shock, como la gran mayoría de los niños, llorando, en crisis, el colegio lleno de padres de familia, fue una experiencia muy desagradable, pero afortunadamente la podemos contar", sentenció.

Aunque los luchadores profesionales se enfrentan frecuentemente a situaciones peligrosas, debido a su oficio, Dragón Rojo aceptó que el miedo en un sismo es demasiado, al ser algo que no se puede controlar: "tú no puedes hacer un calentamiento previo para un terremoto, es algo que te toma por sorpresa y no puedes estar preparado. El primer temblor nos sorprendió después de media noche (el 8 de septiembre), nunca te lo hubieras esperado", dijo.

A pesar del tremendo susto, Dragón Rojo afirma que no se le ha pasado por la cabeza el regresar a vivir a su tierra, ya que se siente con la obligación moral de ayudar en la zona de desastre: "para mí hubiera sido muy fácil agarrar a mi familia y regresarme a La Laguna, pero estoy muy agradecido con la Ciudad de México por todo lo que me ha brindado en mi carrera profesional, así que siento un enorme compromiso en corresponder con acciones, saliendo a ayudar a las calles, siendo una figura pública he podido motivar a la ciudadanía para que se mantenga de pie. Utilizando el personaje he tratado de ayudar, pero también quitándome la máscara y saliendo a cooperar a las calles como un civil más, por eso estoy junto a mi familia en la Ciudad de México", aseguró.

Este rudo vive en Ecatepec, Estado de México, donde muchos edificios sufrieron daños estructurales, incluso donde él vive han surgido grietas, por lo que aún no sabe si podrá permanecer residiendo ahí. Pero eso pasa a segundo término, cuando Dragón Rojo se da cuenta del espíritu indomable que ha mostrado el pueblo mexicano para sobreponerse a la tragedia: "me enorgullece mi gente, inmediatamente después del sismo, ya había mucha gente ayudando, rescatando personas y animalitos, removiendo escombros, siendo solidarios. En cierta forma, todos somos luchadores de la vida y quizá perdimos la primera caída con ese sismo, donde se perdieron muchas vidas, pero en esta segunda caída que nos ofrece la vida, la estamos ganando porque estamos cooperando, estamos de pie y sin duda vamos a ganar esta lucha toda la gente de México", finalizó enviando saludos a la Comarca Lagunera, que también se distingue por ser un pueblo solidario.

Misterioso Junior se fue de Torreón hacia la Ciudad de México hace alrededor de 10 años, vive a media cuadra de la Arena México, en la famosa colonia Doctores, sitio bastante castigado por el terremoto del pasado martes 19: "me sorprendió el temblor algo "modorro", como decimos en la Comarca Lagunera, también me tocó el de la semana antepasada, cuando sonó la alarma sísmica y se sintió muy fuerte, por lo que rápidamente corrí hacia la calle a ponerme a salvo. Vivo justo en el Centro de la Ciudad de México, me puse en medio de la calle y empecé a escuchar cómo tronaban transformadores de luz, vi que se rompían los vidrios de los edificios y pensé que no se iban a derrumbar, pero más de uno sí se cayó, intenté marcar por teléfono, pero las líneas se colapsaron, empecé a caminar por la colonia hacia la arena y fue como me di cuenta de que sí había quedado una devastación horrible", narró "El Rey del Yogur".

El gladiador lagunero no dudó en solidarizarse con quienes han sufrido pérdidas por el sismo, olvidándose de si es una celebridad, poniendo por delante el hecho de ser mexicano: "siempre he dicho que si vas a ayudar, no lo comentes. Nos pusimos las pilas y comenzamos a trabajar y a orar por toda la gente que quedó atrapada y que lamentablemente perdió la vida no solamente en la Ciudad de México, también en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, todos los mexicanos hemos sufrido por esos sismos, que son experiencias que no se las deseo a nadie y que espero no me vuelvan a tocar", dijo.

Misterioso Junior ha tomado parte en brigadas de rescate y coordinado por el CMLL, ha recolectado víveres para los damnificados: "el Consejo Mundial de Lucha Libre está apoyando a la gente al cien por ciento, por eso me siento orgulloso de ser lagunero y de pertenecer al Consejo Mundial. Sé que hoy los luchadores laguneros van a hacer una función en la Plaza de Toros Torreón, donde van a recolectar artículos que enviarán a los hermanos damnificados, les pido a los aficionados que vayan, que donen y que los organizadores se aseguren que esa ayuda llegue a los lugares correctos, que no permitan "tranzas" en su envío, afirmó antes de despedirse con su característico "¡sobres, a echarle yogur!"

7.1

GRADOS

En la escala de Richter, fue la magnitud del sismo acontecido el pasado martes.

Junto a otros compañeros luchadores, el lagunero Dragón Rojo Junior (segundo de derecha a izquierda) se ha unido a la recolección de víveres en la Arena México y se dice orgulloso por la ayuda que ha brindado la población civil de La Laguna e incluso los perros del escuadrón canino de la DSPM. (Twitter)

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...