Primera semana en la 'Era de Siboldi'

TORREÓN, COAH.- Con un entrenamiento matutino en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, el plantel de los Guerreros del Santos Laguna completó ayer su primera semana de prácticas bajo el mando de Robert Dante Siboldi, recién nombrado director técnico del equipo albiverde.

Una práctica a puerta cerrada fue lo desarrollado por el equipo lagunero ayer en su cuartel general, donde sostuvieron un partido interescuadras, contando con el apoyo de los representativos de las categorías Sub 20 y la Segunda División Premier, encuentro que se dividió en 4 tiempos de 30 minutos cada uno. El conjunto albiverde recibirá hoy un día de descanso y continuará su preparación el lunes, ajustando los últimos detalles con miras a su viaje a la ciudad de Monterrey para visitar a los Rayados, en el regreso a la actividad en el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

SIBOLDI, EMOCIONADO

De cara a volver a sentarse en el banquillo para dirigir en la máxima división del futbol mexicano, Robert Dante Siboldi compartió su sentir: "son las cosas increíbles de Dios, del destino, que otra vez me toca enfrentar a Rayados en su cancha, más o menos hace dos años en estas fechas, en una situación difícil, complicada, porque entras al quite en un tema de baja de cuerpo técnico, el cambio de entrenadores, el tema de los jugadores que asimilen los trabajos y estar tranquilos, eso es lo que hemos estado trabajando para llegar lo mejor posible el miércoles y sacar un muy buen resultado", declaró.

Cuestionado sobre sus características como entrenador, el sudamericano se definió como: "muy pasional, me involucro mucho en los entrenamientos, soy de motivar, de corregir, soy de estar siempre con el equipo y no dejar pasar cosas que no me gustan, por eso siempre estoy gritando, siempre estoy muy involucrado con todo esto", sentenció.

El charrúa es consciente de que el partido ante Monterrey no será fácil, al tratarse de una escuadra que sigue invicta y que marcha en la cima de la tabla general: "Rayados es un gran equipo, pero nosotros con nuestras armas y nuestras herramientas vamos a tratar de darles pelea y sacar un buen resultado allá. Estoy seguro que los muchachos se van a entregar porque hay talento, hay calidad, cuando está eso, ahora falta lo otro que es el corazón, estoy muy seguro que el miércoles en Monterrey, los jugadores van a poner el corazón y el talento por delante", vaticinó.

Robert Dante Siboldi no es ajeno al dolor que ha invadido al pueblo mexicano tras el sismo del pasado 19 de septiembre, se dijo conmovido por las muestras de apoyo, pero sobre todo le sorprendió la solidaridad de los ciudadanos: "es conmovedor que ante una tragedia como la que se ha sufrido, ver cómo reacciona todo mundo, cómo reacciona el pueblo en solidaridad, con trabajo en equipo, unión para tratar de buscar primero a las personas que puedan estar afectadas, después la colecta de víveres para la gente que pueda estar necesitando, recaudar fondos de todo tipo para esa gente que quedó desamparada, que quedó sin su hogar, es impresionante, conmovedor", afirmó.

Conmovido por mexicanos

Integrantes del plantel del primer equipo sostuvieron un partido interescuadras en las canchas alternas del Territorio Santos Modelo, contando con el apoyo de jugadores pertenecientes a las divisiones juveniles. (Especial)

