Avalan renegociar la deuda

El Congreso de Coahuila aprobó ayer por mayoría que el gobierno estatal pueda renegociar la deuda bancaria de la entidad.

El dictamen aprobado durante la sesión del Congreso realizada ayer en el Palacio Legislativo de Saltillo autoriza al Ejecutivo del Estado para llevar a cabo una "reestructura o refinanciamiento" de la deuda de Coahuila por un monto de hasta 37,000 millones de pesos y abre la posibilidad de ampliar el plazo hasta por 30 años.

Previo a su autorización, el subsecretario de Deuda Pública del gobierno estatal, Armando Rubio, aseguró que no se pretende incrementar la deuda ni ampliar el plazo, sino que será un cambio de fideicomiso que les permitirá disminuir el pago y los intereses.

"No es una reestructura, es crear una nueva estructura que nos propusieron en Banobras y Hacienda para efectos de potenciar el fondo general de participaciones y eso nos dará la oportunidad de mejorar las calificaciones y por ende las tasas de interés", dijo el funcionario.

"No estamos contratando pasivos, no estamos contratando ni un cinco más", añadió. No obstante, dijo que no es posible precisar el ahorro que representará para el Estado, ya que dependerá de la negociación que se realice.

Rubio también aseguró que no se realizarán pago por asesoría financiera.

Posterior a ello, la bancada panista se pronunció en contra del aval a la renegociación al indicar que el Congreso local aprobó en fast track la reestructura o refinanciamiento de la deuda solicitada por gobernador Rubén Moreira.

"En menos de doce horas se busca aprobar la nueva reestructura o refinanciamiento; no se dio el tiempo suficiente para analizarlo y se busca ampliar la deuda que actualmente existe; se le da un cheque en blanco al gobernador y al secretario de Finanzas", acusó el diputado panista Jesús de León en tribuna.

Por su parte, la fracción priista respaldó la petición. Javier Díaz indicó que la decisión de dar el voto a favor se realizó con responsabilidad.

El primer ajuste que tuvo la deuda de Coahuila fue con el exgobernador interino Jorge Torres, en 2011, y el segundo fue en 2015 ya en la actual administración.

