En 'Aca Shore' los prefieren feos

Ciudad de méxico.- A decir de Mane y Karime, protagonistas de Acapulco Shore, lo de hoy son los hombres feos, "ellos son los mejores amantes y te llenan de lujos, en cambio a los guapos se les debe mantener y tratar como muñequitos".

Y no fue todo, ya que abundaron que ellas están para que las consientan, sin embargo, en el corazón no se manda y se han topado con uno que otro galancito, "por suerte ya no son parte de nuestras vidas".

Mane compartió que "Comadres Tour" ha tenido éxito y eso las tiene más que felices, al ser un espectáculo que "la gente pedía a gritos".

"Es un concepto explosivo, sin censura y lleno de diversión en el que a través de juegos y dinámicas la gente logra pasar un buen momento que gracias al de 'boca en boca' nos lleva a nuevos escenarios y eso la verdad está de lujo para nosotras", expresaron.

Ambas compaginan sus presentaciones con su parte empresarial, ya que Mane continúa con éxito en la administración de su spa, mientras que Karime lanza una línea de ropa con las frases que gustaron dentro del reality show.

"Lo del spa va de maravilla, y de forma alterna sigo con mis presentaciones; lo del tour con Karime y estoy a nada de lanzar un sencillo titulado Se acabó, que sin duda gustará a mi gente", detalló Mane.

Mientras que Karime sigue como youtuber y trabaja en radio. "Ahorita estamos preparando la nueva colección de ropa en la que tendremos nuevas frases y diseños".

Mencionaron que el reality Acapulco Shore tendrá muchas sorpresas candentes y que está a punto de transmitirse por televisión abierta en la señal de TV Azteca.

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

Guardianes cuenta la historia de un equipo de héroes reunidos durante la Guerra Fría para combatir a un super-villano cuya marcha sobre Moscú es inevitable - principalmente porque ha logrado deshabilitar toda maquinaria, disminuyendo así al servicio militar. El equipo de héroes se llama los Guardianes y cada uno representa un poder distinto.

89 MIN.

CLASIFICACIóN: B.

ELENCO: Sanzhar Madiyev, Anton Pampushnyy.

DIRECTOR: Sarik Andreasyan.

Cartelera

ANIMAL

22:40 hrs.

Vida en el río

Los protagonistas de esta serie son personas que viven y mueren junto al río, pescando y recogiendo los alimentos en sus aguas mientras enfrentan las inclemencias del tiempo y la invasión que representa el desarrollo.

Hoy en la TV

Recomendaciones en la TV

DISNEY

15:30 hrs.

Acampados

Emma, Ravi, y Zuri Ross dejan la gran cuidad de Nueva York y se aventuran en un campamento de verano en Maine, donde sus padres, Christina y Morgan, se conocieron como traviesos adolescentes.

GOLDEN EDGE

14:00 hrs.

El turista

Con Angelina Jolie, Paul Bettany. Frank es un turista americano que viaja a Italia para tratar de recuperarse de un fracaso amoroso. Elise es una extraordinaria mujer que deliberadamente se cruza en su camino.

Viernes 22 de Septiembre de 2017

FOX LIFE

15:50 hrs.

Bones

La doctora Temperance Brennan es una excepcional antropóloga forense que trabaja para el Instituto Jeffersonian junto al agente especial del FBI Seeley Booth y un gran equipo de investigación. Buena opción para hoy.

Archivo

Preferencias. Las jóvenes Manelyk y Karime del reality show Acapulco Shore revelan inusual preferencia en los hombres.

