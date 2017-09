Aerolíneas se flexibilizan

TRAS EL SISMO DAN OPORTUNIDAD DE CAMBIAR VUELOS

- Aeroméxico informó que derivado del sismo registrado en la Ciudad de México, todos los vuelos con fechas desde el día de ayer y hasta el 21 de septiembre del presente año, desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), serán protegidos con una política de flexibilidad sin cargos por cambios de fecha y vuelo hasta el 31 de octubre de 2017. Los clientes pueden solicitar información al centro de atención telefónica al 51-33--0 00 para cualquier actualización de los vuelos.

"Aeroméxico trabaja para recuperar lo antes posible la normalidad de su operación y que los pasajeros lleguen con bien a su destino", indicó la aerolínea en un comunicado.

Por su parte, Interjet reportó la cancelación de los siguientes vuelos programados para el día de hoy: a Ciudad Juárez, Monterrey, Hermosillo, Chihuahua; Nueva York, Ciudad del Carmen y Cancún. Los pasajeros podrán tomar el siguiente vuelo disponible, condonando los cargos por cambio y diferencia de tarifa para los días 20, 21 y 22 de septiembre del 2017, considerando que el cambio no debe de superar la vigencia del boleto. Para cambios de fechas, en la misma ruta, posteriores al día 22 de septiembre de 2017 y hasta el 30 de septiembre, únicamente aplicará la diferencia de tarifa en caso de existir. Y en caso de que el pasajero no cuente con una fecha cercana para posponer su vuelo, podrá programarlo para la última fecha publicada en nuestro itinerario sin aplicar el cargo por cambio, sólo aplicará la diferencia de tarifa en caso de existir y siempre y cuando la fecha del cambio, no supere la vigencia del boleto de un año a partir de la compra.

En cambios posteriores, se aplicarán todos los cargos correspondientes.

No proceden reembolsos, a excepción de pasajeros con tarifa Priority, indicó Interjet.

Archivo

Se mensajean para estar comunicados

Los mensajes de texto (SMS) o mensajería instantánea como WhatsApp y Messenger se recomiendan para comunicarse con sus seres queridos durante eventos como un sismo.

Durante terremotos y otros fenómenos naturales las redes de telefonía fija y móvil se saturan, por lo que los mensajes son una opción rápida y segura de comunicación.

Tras algunos minutos después de terminado el sismo intente comunicarse a través de servicios de voz.

Las redes sociales también han estado muy activas y, además de la radio y la televisión, las personas se han comunicado a través de Facebook y Twitter. De acuerdo a los reportes, ha sido a través de las redes sociales que la población ha avisado a sus familiares y amigos sobre su situación tras el sismo.

Freno. Aspectos generales del Aeropuerto de la Ciudad de México que suspendió operaciones.

Más de Finanzas

... Anterior Siguiente ...