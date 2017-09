Tras reunión, 'Chepo' sale de los Guerreros

Aarón Arguijo Gamiochipi

- La "era del Chepo" en Santos terminó. De manera sorpresiva y mediante un breve comunicado de prensa, el club Santos Laguna informó ayer que José Manuel de la Torre dejó de ser el entrenador del primer equipo albiverde.

Luego de los malos resultados y con sólo 8 puntos obtenidos tras 9 jornadas, la directiva albiverde tomó la determinación de dar por terminada la relación laboral con "Chepo", quien dirigió a Santos durante 38 partidos, con saldo de 10 triunfos, 10 derrotas y 18 empates.

De la Torre debutó en el torneo Apertura 2016 como entrenador de Guerreros con una derrota ante el Cruz Azul y curiosamente su último partido al frente de Santos fue precisamente contra los celestes.

"Como resultado de la sesión sostenida con el Comité Deportivo del Club Santos Laguna, y después de la reunión desarrollada el día de hoy con el Cuerpo Técnico, en donde se analizó la situación actual del equipo, así como los resultados deportivos que se han dado en el presente torneo, se tomó la decisión de que José Manuel de la Torre deje la Dirección Técnica de esta institución. Agradecemos el compromiso, profesionalismo y entrega de "Chepo" de la Torre y todo su Cuerpo Técnico. Les deseamos mucho éxito en sus proyectos futuros", expresó el club en el escueto comunicado".

Durante la conferencia de prensa en la que se presentó a Robert Dante Siboldi como el nuevo estratega del primer equipo, Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, asumió la responsabilidad por el mal momento que está viviendo el equipo, además de admitir que viven una crisis de resultados.

"Agradezco el esfuerzo y la lealtad del cuerpo técnico encabezado por José Manuel de la Torre para buscar construir más pisos para Club Santos y para su afición, hemos tomado la determinación de terminar nuestra relación, al final del día el futbol es un cuadro perfecto en el que deben convivir la afición, los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva, ese cuadro en nuestro equipo ya no tiene esa atracción que se requiere para poder darle la vuelta a la situación que estamos viviendo", comenzó.

Irarragorri añadió que: "estos últimos cuatro torneos han sido sumamente complicados para nosotros, yo entiendo a la afición, lo que ellos quieren son resultados en la cancha, así que si están buscando un culpable, ese culpable está aquí, yo soy el máximo responsable en esta institución y asumo esa responsabilidad junto con toda la gente que trabaja para construir en este club. Mucho se rumora que no hay dinero y lo más fácil sería para mí el refugiarme en un pañuelo y decir que no lo hay, pero no es así, hemos hecho inversiones importantes en algunos jugadores, otras grandes inversiones como institución, lamentablemente lo que no hemos podido y es responsabilidad mía, es generar esa adaptación de nuestros jugadores para que demuestren la esencia lagunera de luchar contra la adversidad", sentenció.

El presidente albiverde hace frente a la situación y acepta que Santos vive un mal momento: "nunca me ha dado miedo la palabra crisis, estamos sin lugar a dudas en una crisis deportiva en la que nuestros resultados están muy por debajo del potencial individual que tiene este equipo y de los resultados que merece nuestra afición. No me da miedo la palabra crisis porque cuando la reconoces te das cuenta que lo que tienes es también una oportunidad, adversidad hay mucha, son muchas las cosas que tenemos para reflexionar, pero creo que parte de la esencia lagunera es enfrentar esas adversidades con mucha gallardía y como verdaderos Guerreros".

De la Torre perdió la cabeza en su último partido con Santos, en el que perdió tres hombres por expulsión.

