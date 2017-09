El Siglo de Torreón

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, Griss comentó que siente rabia y a la vez tristeza porque el homicidio de Mara evidencia que la violencia contra las mujeres sigue en ascenso en la República Mexicana.

"El hecho de saber que lo que le pasó a Mara pudo haberme pasado a mí por ser mujer me indigna y me aterra. La inseguridad está horrible y se me hace muy fuerte cómo el asesino de Mara tuvo los pantalones para en un principio ir a declarar como si nada ante las autoridades, afortunadamente había cámaras y otros detalles que evidenciaron su crimen".

La oriunda de Chihuahua agregó que las féminas deberán cuidarse más en esta nación en la que hay un notable machismo inculcado, en muchas ocasiones, por las mismas familias.

"Ahora nos sentimos desprotegidas, pero pues qué podemos hacer, tan sólo estar al pendiente de todo lo que hagamos y levantar la voz", expuso Romero quien acudió a la marcha por Castilla que tuvo lugar el domingo en la Ciudad de México.

Por situaciones como la de Mara, Griss opinó que no hubo mucho que celebrar en Tierra Azteca durante los festejos patrios salvo "la unión que tenemos como mexicanos, estuve en Oaxaca reuniendo víveres para los afectados del terremoto y me dio mucho gusto ver a tanta gente sumándose a la causa".

La intérprete se presentó el pasado fin de semana en la Feria de Torreón. Antes de su concierto, atendió en su camerino a este diario. Informó que dentro de poco lanzará un nuevo material discográfico.

"Como primer sencillo sacamos No eres tú que habla de una relación en la que uno de los dos extraña a su ex y le pide volver. Yo creo que como segundo sencillo estaríamos lanzando el cover Por este amor. El álbum tendrá covers, temas míos y de otros compañeros", dijo.

Griss Romero externó que superó los 200 millones de visualizaciones de todos los videos que ha su subido en su canal de YouTube, algo que la motiva al máximo a seguir haciendo música.

"Hace cinco años coloqué mi primer video que fue Me voy de Jesse & Joy, ellos le dieron mi video en su Twitter y de esa forma la gente empezó a conocerme", explicó.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...