Regresan a Torreón los 'Jefes de jefes'

EL SIGLO DE TORREóN

Los Tigres del Norte volverán a rugir en la Comarca Lagunera.

A poco más de años de haber actuado en la región, los llamados "Jefes de jefes" arribarán el próximo 28 de octubre. Ofrecerán un concierto en el Estadio Revolución.

La mesa del rincón, La reina del sur, La puerta negra, Señor locutor, Ni parientes somos, En qué falle, La jaula de oro y Golpes en el corazón son alguno de los temas que interpretarán esa noche.

La agrupación dio el Grito de Independencia en Morelia, Michoacán. Antes de llegar a La Laguna, ofrecerán otras fechas en ciudades de México y Estados Unidos.

En este 2017, el grupo cumple 49 años en los escenarios. En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Jorge Hernández (Líder del grupo) comentó que si siguen vigentes es gracias a sus seguidores.

"Seguimos pensando que acabamos de empezar, ha transcurrido el tiempo muy rápido; pienso que no hemos sentido los años porque no paramos de trabajar, siempre estamos pensando en superarnos y en no quedarnos encerrados en un mismo círculo. Me da mucha felicidad saber que si seguimos vigentes es por ustedes, por nuestro público", dijo el músico.

Archivo

De vuelta. La agrupación regresará a la región en octubre próximo para complacer con sus éxitos a sus seguidores laguneros.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...