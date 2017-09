'Mara, no fue tu culpa', gritan mujeres laguneras

TORREÓN, COAH.-

"Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente", "Las mujeres de La Laguna no queremos muerta a ninguna" y "Mara no fue tu culpa", fueron algunas de las consignas de mujeres laguneras que esta mañana marcharon ante la indignación nacional por el asesinato de la joven estudiante de Puebla, Mara Fernanda Castilla, de tan solo 19 años de edad.

Valeria López Luévanos, del colectivo Activistas Feministas de La Laguna dijo que esta protesta es con el fin de exigir justicia y evitar que continúe la violencia contra las mujeres en el país.

"En Puebla ha ocurrido un fenómeno horrible y nos unimos a esta indignación porque no es un hecho aislado, los feminicidos están a lo largo y ancho del país y Torreón no es la excepción, no es sólo Mara, es Lesvy, es Serymar", expresó.

Consideró que es necesario que las empresas que proporcionan a sus clientes redes de transporte privado como Uber y/o Cabify y del mismo servicio público, endurezcan los requisitos respecto a la contratación de los choferes.

"Se les hace un llamado para que tengan lineamientos, exámenes más estrictos, de antidoping, de antecedentes penales y las conductas agresivas que los conductores puedan tener".

El recorrido se realizó a las 12 del día desde la avenida Hidalgo hasta el bulevar Independencia, atravesando el Paseo Colón, espacio en el que los visitantes se tomaron algunos minutos para presenciar la movilización, en la que también participaron algunos hombres que portaban pancartas con leyendas de "Ni una más", como el señor Demetrio Núñez, que acudió acompañado de su hijo.

"Con mucho gusto venimos a apoyar este movimiento, decirle a las autoridades que se pongan a trabajar y a los varones, que piensen que tienen hermanas, que tienen hijas, que se unan, es una situación que también nos compete a nosotros", externó.

La movilización culminó con la lectura del pronunciamiento que recientemente hicieron organizaciones de la sociedad civil respecto a la solicitud de Alerta de Género para Torreón, ello ante el incremento de asesinatos de mujeres en el municipio.

¡Vivan las Mujeres!, ¡No queremos más Maras!, ¡Viva Mara!, ¡Viva Mara!, ¡Viva México!, con estas consignas fue como concluyó la manifestación, al mismo tiempo que se hizo la invitación tanto a hombres como a mujeres de tomar acciones preventivas para evitar que siga elevándose el número de feminicidios.

