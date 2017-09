'Hoy vivo de ser turista'

CIUDAD DE MÉXICO.-

Viajar por el mundo enriquece a Alan Estrada

El actor y cantante Alan Estrada debutó hace más de una década en los escenarios, participando en montajes como "Hoy no me puedo levantar" o "I love Romeo y Julieta". Pero desde hace siete años su prioridad ha cambiado. La actuación se ha convertido en algo menor para dedicarse a uno de sus hobbies: viajar. Tanto así que hoy, esos viajes son su fuente principal de ingresos y forma de vida.

"No importa qué es lo que te apasiona o qué sueñas hacer. Realmente puedes vivir de lo que amas. Mi concepto de éxito es muy diferente del que nos hablan generalmente. Si yo de niño le hubiera dicho a mi papá: 'de grande quiero ser turista', se hubiera reído. Pero hoy soy turista y vivo de ser turista, entonces pienso que no existen los sueños locos si encuentras la manera de realizarlos bien".

Un viaje de mochilazo a la India en 2010 y su deseo de compartir su experiencia por esas tierras, lo llevaron a realizar y publicar su primer video en YouTube. Actualmente su canal de youtube "Alan x el mundo" tiene más de 1 millón de suscriptores, además de generar un portal homónimo donde hay material exclusivo.

"Viajar me ha transformado completamente, desde la manera en que veo al mundo, la forma en que veo mi país", dice Alan, lo que le da la razón al escritor británico G. K. Chesterton, quien aseguró que "el objetivo de viajar no es sólo conocer tierras extrañas, sino que en última instancia se pueda volver y ver al propio país con extrañamiento".

Estrada está convencido del valor humanístico de los viajes, más allá de lo que aporta como entretenimiento. "Las ideas que he tenido desde niño se han ido moldeado y transformando, creo yo, de manera positiva. Estoy seguro de que viajar te transforma. Ha sido todo un proceso el convertir Alan x el mundo en mi trabajo, eso me ha dado una abundancia en todos los sentidos, cuando yo inicié en youtube, no había nadie que hablara de viajes, no había los travels bloggers sólo conocía a dos más. Uno era una bitácora escrita y otro ocasionalmente hacía algunos videos. Ahora todo mundo lo hace, pero eso nos dio la ventaja de poder crear una comunidad muy linda", señala.

Alan explicó que él no recibe dinero de ningún sector empresarial del turismo, dígase hoteles, restaurantes o agencias. Por eso, si algo no le gusta no tiene empacho en publicarlo; esto ha hecho que su sitio sea un lugar confiable no sólo para quien lo sigue, sino para todo aquel que gusta de los viajes.

"Ahora las inversiones en publicidad van más dirigidas a lo digital que a la televisión o los medios tradicionales, por lo tanto ha habido muchas oportunidades de negocio para 'Alan x el mundo', y se ha convertido en una empresa exitosa. Por eso, buscar financiamiento para realizar los viajes no es el problema, ahora lo que queremos es que el contenido publicado en el portal y el canal sea de calidad y con información útil para el viajero".

A partir de que hace casi un mes alcanzó el millón de suscriptores, Alan abrió una línea telefónica de atención al viajero, donde a través de una llamada o un correo electrónico se pueden recibir consejos o resolver dudas antes de emprender el viaje. Por ejemplo, se puede conocer dónde se pide visa o qué vacunas piden para entrar a determinado país.

"No somos una agencia de viajes, no vendemos, pero te asesoramos y eso es lo que me gusta de 'Alan x el mundo'", indica. "Obviamente promovemos el turismo independiente, no es que esté en contra de los tours o los viajes organizados, sino que al público que yo voy es al adulto contemporáneo, entre los 25 y 45 años, que es económicamente activo", explicó el ex actor, cuya última intervención en cine fue 2011 mientras que en teatro fue en 2012, con "I love Romeo y Julieta".

"Viajar de forma independiente es increíblemente fácil, lo puedes hacer solo y es un viaje que te deja más experiencias", agrega.

Primero. Alan comentó que a pesar de ser uno de los pioneros en esta materia, no se siente imitado por los videobloggers que hacen lo mismo, porque él es blogger de viaje y no un viajero que hace videos. La diferencia radica en que él se enfoca en los lugares que visita y no mezcla su vida privada en sus videos.

"Me da gusto que haya muchos bloggers de viajes porque dan otras opciones, otros puntos de vista, pero por otro lado es algo que se debe tomar con responsabilidad. Ahora que cualquiera puede tomar una cámara y dar su punto de vista, hay que comprender la responsabilidad que conlleva, sobre todo en las cosas que compartimos", explica Alan, quien tuvo, por ejemplo, un incidente en el Parque Nahuel Huapi, en Bariloche, Argentina, por volar un dron sin el permiso correspondiente.

Quien protagonizara al lado de Silvia Navarro la película "Amor letra por letra", explicó que se refiere al hecho de fomentar un turismo responsable, en el cual el visitante cuide y respete los lugares donde llega y no se saturen diversos sitios, como está pasando en Rivera Maya, específicamente Holbox. Aquí son tantos los visitantes que los servicios no se pueden dar como se debe.

Actualmente Alan Estrada es la imagen de la campaña "Viajemos todos por México", exactamente cuando la política anti emigrante del entonces candidato a la presidencia de EU, Donald Trump, estaba en su momento más álgido.





