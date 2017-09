'Chepo' de la Torre sale molesto con el arbitraje

Aarón Arguijo Gamiochipi

Torreón, Coah.- José Manuel de la Torre no escondió su inconformidad ante el arbitraje de Fernando Hernández en el duelo ante Cruz Azul, en el que los albiverdes sufrieron 3 expulsiones y su jugador Ventura Alvarado terminó en el hospital.

"Chepo" dijo tajante que el juicio del silbante hacia las jugadas fue distinto, dependiendo del equipo infractor, al tiempo que admitió que Santos sostuvo una reunión directamente con Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, lo que considera, pudo irritar al gremio arbitral y desencadenar juicios injustos para el equipo albiverde: "las mismas jugadas para un lado son tomadas de una forma y para el otro no, dan a muy mal pensar, porque no es solamente un partido, han sido varios en que nos han afectado, no hemos hablado absolutamente nada, siempre lo que hemos hecho ha sido por los conductos adecuados, tuvimos una junta con el señor Brizio y si eso les molestó a los señores (árbitros), pobres de nosotros, pobre de nuestro futbol", sostuvo.

El entrenador santista descartó que las oportunidades no aprovechadas por sus jugadores en ofensiva pudieran ser las causantes de la derrota, más bien siguió señalando la responsabilidad del arbitraje, aspecto que no está en las manos del equipo lagunero: "no es por la que falla Djaniny que nos vamos derrotados, tenemos sentimientos de mucha molestia en muchos aspectos, algunos no dependen de nosotros, están muy claros y nos tienen a un jugador en el hospital, creo que ahí hay una gran irresponsabilidad de una persona, nada más, lo demás nos corresponde a nosotros y listo", sentenció.

Para el técnico, esas ocasiones en las que el arbitraje ha perjudicado a los Guerreros, terminan por afectar mentalmente a los futbolistas, e insistió en que el juicio del silbante fue diferente ante acciones similares de los albiverdes y de los celestes: "molesta mucho, irrita mucho a los jugadores y creo que a todo el mundo. Las imágenes están ahí, yo no soy para juzgar o no juzgar, todos pueden ver que las mismas jugadas que nos castigaron a nosotros, no se midieron igual para ellos", acotó.

En su análisis del partido, "Chepo" de la Torre señaló que: "dimos un muy buen primer tiempo, creo que tuvimos dos o tres jugadas en las que pudimos haberlos matado, haber sentenciado el marcador y a lo mejor estar más tranquilos en el segundo tiempo, pero no sucedió así y el segundo tiempo fue diferente, muy ríspido, muy accidentado y pasó lo que vimos, ya no vamos a juzgar nada, las imágenes ahí están y son muy claras, estamos en manos de gente de la que hay que ocuparse", apuntó.

José Manuel de la Torre criticó el trabajo del silbante Fernando Hernández. (Jam Media)

