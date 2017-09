Desmiente Trump acuerdo sobre DACA

WASHINGTON, DC.-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió esta madrugada haber alcanzado un acuerdo con líderes demócratas sobre el futuro de los casi 800 mil jóvenes inmigrantes indocumentados acogidos al Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).

“Ningún acuerdo fue hecho anoche sobre DACA. Masiva seguridad fronteriza tendrá que ser acordada a cambio. Será sometido a voto”, escribió el mandatario en el primer mensaje colocado este jueves en su cuenta oficial de Twitter.

No deal was made last night on DACA. Massive border security would have to be agreed to in exchange for consent. Would be subject to vote. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de septiembre de 2017

Trump dijo que el muro que prometió durante la campaña presidencial, se encuentra ya bajo construcción en la forma de trabajos de renovación de segmentos de vallas y barreras que existen ya a lo largo de la frontera con México.

En otro mensaje, el mandatario buscó proyectar compasión por los jóvenes beneficiarios del programa, a pesar de su anuncio de la semana pasada de cancelar de manera gradual el programa establecido por el presidente Barack Obama en 2012.

“Realmente quiere alguien sacar a gente joven educada y exitosa, que tiene trabajos, algunos sirviendo en el ejército. En verdad?. Ellos han estado en nuestro país por muchos años, no por su culpa, traídos por sus padres a corta edad”, indicó en otro texto.

El mensaje del mandatario abonó a la confusión generada la noche del miércoles después que los líderes demócratas del Senado y la Cámara de Representantes, Charles Schumer y Nancy Pelosi, anunciaron un acuerdo con Trump para dar alivio migratorio a los "dreamers", sin dinero para el muro.

"Tuvimos un encuentro muy productivo en la Casa Blanca con el presidente. Las discusiones se enfocaron en el DACA. Acordamos consagrar las protecciones de DACA en ley rápidamente y trabajar un paquete de seguridad fronteriza, excluyendo el muro, que sea aceptable para ambas partes", indicaron en una declaración conjunta.

El anuncio de los demócratas se produjo al término de una cena privada con Trump en la Casa Blanca, quien ha decidido acercarse a los demócratas en busca de apoyo para sacar adelante algunos de los temas más apremiantes de su agenda económica.

Días atrás Trump y los líderes demócratas alcanzaron un acuerdo para extender el techo de la deuda nacional y mantener el gobierno en operación al menos hasta el mes de diciembre

Trump dio un plazo de 60 días al Congreso para buscar una solución permanente para estos jóvenes inmigrantes, a través de una iniciativa de ley, o de lo contrario su orden empezará a tomar efecto a partir de febrero del 2018.

Aunque no queda claro cuál será el vehículo legislativo para dar el alivio migratorio a los llamados ‘soñadores’, la mayoría de ellos mexicanos, los líderes demócratas han expresado su interés en que sea a través de la iniciativa de ley DREAM.

Poco después de que Schumer y Pelosi anunciaron el acuerdo con Trump, la vocera presidencial Sarah Sanders, a través de su cuenta Twitter, precisó que aunque DACA y seguridad fronteriza fueron parte de la discusión durante la cena “ciertamente excluir el muro no fue acordado”.

Inicialmente el presidente había condicionado cualquier iniciativa migratoria a la obtención de 1,600 millones de dólares para la construcción del muro, pero los demócratas rechazaron de manera tajante los condicionamientos.

Bajo el plan de terminación de DACA anunciado por la Casa Blanca, los "dreamers" podrán contar con protección contra la deportación hasta el 5 de marzo de 2018, a menos que antes se logre la aprobación de una iniciativa de alivio migratorio.

The WALL, which is already under construction in the form of new renovation of old and existing fences and walls, will continue to be built. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de septiembre de 2017

Does anybody really want to throw out good, educated and accomplished young people who have jobs, some serving in the military? Really!..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de septiembre de 2017

...They have been in our country for many years through no fault of their own - brought in by parents at young age. Plus BIG border security — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de septiembre de 2017

Trump desmiente pacto con demócratas para proteger legalmente a "soñadores". (ARCHIVO)

