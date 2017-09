Artistas recaudan fondos para ayudar a damnificados

NUEVA YORK, EU

Docenas de estrellas se prestaron a cantar, contar historias y pedir donaciones el martes en un programa de televisión a beneficio de las víctimas de los huracanes. Cuando las cámaras se apagaron, se habían recaudado 14,5 millones de dólares.

Con Stevie Wonder cantando "Lean on Me" y Usher y Blake Shelton uniéndose para versionar "Stand By Me", el mensaje estaba claro: Pedir a los estadounidenses que ayuden a aquellos cuyas vidas dieron un vuelco por los aguaceros y el viento.

Justin Bieber, George Clooney, Barbra Streisand, Al Pacino, Lupita Nyong'o, Jay Leno y docenas de celebridades más se sentaron en las centralitas telefónicas para aceptar donaciones durante la hora que duró el programa. Beyonce, Will Smith y Dwayne "The Rock" Johnson enviaron mensajes grabados pidiendo ayuda que se mostraron durante el evento, emitido simultáneamente en más de una docena de televisoras nacionales y en internet.

Aunque en un primer momento se concibió a beneficio de las víctimas del huracán Harvey en Texas, el maratón televisivo "Hand in Hand" amplió su enfoque para ayudar también a los afectados por el reciente paso de Irma por Florida y el Caribe.

"Estamos aquí para recaudar dinero, levantar el ánimos", dijo Jamie Foxx, junto al también actor Leonardo DiCaprio. "En los momentos duros, esto es lo que somos. Somos compasivos. Somos imparables".

El espectáculo tuvo un formato familiar para los espectadores desde el triste ejemplo que sentaron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Las celebridades pidieron donaciones, contaron emotivas historias de sobrevivientes, incluyendo de personas atrapadas en el huracán, e interpretaron canciones. Varias organizaciones se repartirán la recaudación de la noche solidaria, incluyendo United Way y Save the Children.

El telemaratón contó con escenarios en Los Ángeles, Nueva York y Nashville, Tennessee, aunque la última actuación de la noche _ un tribuyo a los texanos a cargo de George Strait, Robert Earl Keen, Chris Stapleton, Miranda Lambert y Lyle Lovett _ fue en San Antonio.

El puertorriqueño Luis Fonsi, mundialmente conocido por su último éxito "Despacito", cantó "Hallelujah" con Tori Kelly. Dave Matthews tocó la guitarra en un estudio sobre Times Square, y Darius Rucker, Brad Paisley, Demi Lovato y Cece Winans interpretaron "With a Little Help From My Friends", de los Beatles. Wonder, arropado por un coro de góspel, abrió el programa con el clásico de Bill Withers.

"Los desastres naturales no discriminan”, dijo Beyonce. "No les importa si eres inmigrante, negro o blanco, hispano o asiático, judío o musulmán, rico o pobre”. Cher y Oprah Winfrey contaron la historia detrás de una de las fotografías más repetidas en Houston, la de extraños formando una cadena humana para rescatar a alguien de las inundaciones.

Los conductores de programas matinales, normalmente enfrentados en televisoras rivales, Matt Lauer, Norah O'Donnell y Michael Strahan aparecieron sobre una imagen de satélite de Irma para describir la devastación causada por el meteoro.

A muchos de los participantes las tormentas les tocaron de cerca.

"Tengo familia en Puerto Rico y tengo familia en Miami. He estado de gira y no pude estar allí así que pueden imaginarse como ha sido", señaló Fonsi tras el programa, añadiendo que toda su familia, incluyendo su esposa y sus hijos pequeños que viven en Miami, estaban bien.

"Pueden imaginar lo frustrante que es no poder proteger a tu propia familia”, dijo el cantante, que reconoció que su experiencia palidecía en comparación con el dolor que han causado los meteoros a muchos otros. "Imagine todas esas personas que no pueden hacer nada (...) los videos que se ven en internet. Así que como artista, como cantante, creo que esto es parte de nuestro trabajo (...) tomarnos un tiempo y juntarnos para hacer este tipo de cosas”.

Algunas personalidades adineradas ofrecieron importantes donaciones. El fabricante de computadoras Michael Dell y su esposa Susan prometieron igualar los primeros 10 millones donados el martes. La pareja entregó un total de 41 millones de dólares al Rebuild Texas Fund. El as del baloncesto Chris Paul dio 20.000 dólares y dijo que la Asociaciones de Jugadores de la NBA aportaría lo mismo que el conjunto de los deportistas de la liga.

Al anunciar que Apple prometió entregar cinco millones de dólares, el cómico Stephen Colbert bromeó diciendo que, coincidentemente, “es también el precio del nuevo iPhone".

Billy Crystal, que anunció la cifra de 14,5 millones al final del programa, dijo que las líneas telefónicas seguirían abiertas y que los espectadores podrían donar también a través de internet. ABC, CBS, NBC, Fox, HBO, MTV, BET y Univision fueron algunas de las televisoras que emitieron el teletón.

