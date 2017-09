Chofer puede estar involucrado en desaparición de joven

PUEBLA, PUE

PUEBLA, PUE







COMENTAR

Elementos ministeriales detuvieron ayer martes a un chofer de la empresa Cabify, por estar presuntamente vinculado a la desaparición de una joven universitaria de 19 años, identificada como Mara Fernanda Castilla Miranda.

Fue en el estado de Tlaxcala donde efectivos de la Fiscalía General del Estado (FGE) lograron arrestar al conductor, quien ya había declarado el viernes pasado, tras la desaparición de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

La Fiscalía detalló que en colaboración con la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala se ubicó y detuvo a Ricardo "N", por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad. Derivado de las investigaciones y rastreo que llevó a cabo la dependencia de

Puebla, se logró establecer el paradero de dicho sujeto en Tlaxcala, por lo que, agentes estatales de Investigación se trasladaron al municipio de Terrenate, donde, en coordinación con la PGJ del estado lograron la detención.

A través de redes sociales y de amigos de la estudiante, se ha realizado una intensa campaña de búsqueda; en tanto la Fiscalía llamó a declarar a varios personajes, entre ellos al chofer de la unidad.

Las primeras indagatorias señalan que Mara Fernanda convivió con amigos en un bar de Cholula desde el jueves y que el viernes en la madrugada solicitó un auto de alquiler de Cabify para que la llevara a su casa, ubicada en un fraccionamiento de San Andrés Cholula, zona conurbada a la capital poblana.

Sin embargo, según los familiares de la víctima, las cámaras de video vigilancia detectaron la llegada de la unidad al domicilio y no registraron el descenso de Mara Fernanada. Las denuncias reportan que el coche se retiró del lugar, sin que la joven ingresara a su hogar.

Temen trata de personas. La empresa Cabify y los familiares de la universitaria han colaborado completamente con autoridades ministeriales para la localización.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado, la compañía presentó toda la información de su aplicación, del chofer que conducía la unidad, el detalle del viaje, así como datos adicionales que permitan la localización.

Pese a la cooperación de los implicados, Mara Fernanda sigue sin aparecer. Este lunes se cumplieron cuatro días desde que dejó de asistir a su hogar.

La madre de la joven, Gabriela Miranda, teme que su hija haya sido víctima de trata de personas. En entrevista con el portal e-consulta, reveló que el sábado recibió una llamada telefónica donde le avisaron que Mara se encontraba en buenas condiciones.

"El día sábado yo recibí una llamada en donde me dijeron que ella estaba bien, pero al pedir más información me colgaron. En este momento empezamos a descartar el secuestro porque no nos han pedido absolutamente nada, pensamos que más bien tiene el estilo de la trata de blancas", declaró.

La madre demandó a las autoridades ministeriales profundizar las indagatorias en torno al chofer de Cabify, pues dijo que hay inconsistencias en los tiempos de traslado y en los minutos que la unidad se detuvo afuera de su casa. Asimismo, recalcó que horas después de ser interrogado fue puesto en libertad.

Exigió a la Fiscalía apresurar sus investigaciones, pues mientras más tiempo transcurra, más difícil será localizar a su hija. "En estas situaciones no podemos esperar tanto tiempo (...) también deben de revisar el registro del chofer, estoy seguro que en sus llamadas podrían encontrar alguna pista", dijo.





Elementos ministeriales detuvieron ayer martes a un chofer de la empresa Cabify, por estar presuntamente vinculado a la desaparición de una joven universitaria (imagen) de 19 años, identificada como Mara Fernanda Castilla Miranda. (ARCHIVO)

Etiquetas: desaparicionescabifyCaso Mara Fernanda

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...