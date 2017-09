Ahora se confrontan por sanciones

DONALD TRUMP CRITICÓ LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS

Hasta las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en contra el gobierno de Kim Jong-un, también hizo que se enfrentaran, tanto Pyongyang y Washington.

Corea del Norte calificó de "provocación atroz" y "bloqueo económico a gran escala" el último programa de sanciones impuestas de manera unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU al régimen de Pyongyang por su más reciente prueba nuclear.

El Ministerio de Exteriores norcoreano aseguró ayer en un comunicado publicado por la agencia estatal KCNA que las sanciones son "producto de una provocación atroz destinada a privar a la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte) de su legítimo derecho a la autodefensa y a sofocar por completo a su Estado y a su pueblo mediante un bloqueo económico a gran escala".

El comunicado insiste en que las sanciones propuestas por EU sirven para que Pyongyang "verifique que el camino que adoptó era absolutamente correcto" y para fortalecer su determinación en ese sentido "hasta que esta lucha haya llegado al final".

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes por unanimidad un nuevo conjunto de sanciones destinadas a ahogar económicamente a Corea del Norte por su programa nuclear, que incluyen limitaciones sobre sus importaciones de petróleo y derivados y prohíben sus exportaciones de textiles, entre otras medidas.

Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó dichas sanciones.

"Creemos que es sólo otro paso muy pequeño, no gran cosa. Rex (Tillerson, el secretario de Estado) y yo (lo) discutimos. No (es) gran cosa. No sé si tienen algún impacto, pero ciertamente fue bueno tener un voto de 15 a nada", dijo el presidente.

En declaraciones en la Casa Blanca, antes de su reunión bilateral de trabajo con el primer ministro de Malasia, Najib Abdul Razak, Trump agregó que estas sanciones "no son nada en comparación con lo que últimamente tendrá que pasar".

Las nuevas sanciones prohíben la exportación total de textiles de Corea del Norte, que equivalen a casi 800 millones de dólares (mdd) al año, y la expedición de nuevos permisos de trabajo en el extranjero para norcoreanos, quienes generan ingresos de más de 500 millones de dólares anuales.

También limitan en más de 50 por ciento la exportación de petróleo y sus derivados hacia Corea del Norte; y prohíbe por completo la creación de empresas conjuntas de extranjeros con ciudadanos o entidades norcoreanas.

DONALD TRUMP

Propuestas Las sanciones son menos drásticas: Las sanciones son menos drásticas: ⇒ De lo que pretendía inicialmente Estados Unidos, que reclamaba la prohibición total de que los países miembros de la ONU vendieran a Corea del Norte gas, petróleo y productos petroleros refinados. ⇒ Rusia y China, habían expresado su oposición a algunos de los puntos de ese proyecto.

Respuesta. Norcorea condenó las nuevas sanciones en su contra adoptadas por el Consejo de Seguridad, las más severas en la historia, y amenazó con causar a EU el "dolor más grande".

