Los ‘desastres’ políticos del desastre del sismo

Una ola de “desastres” políticos se vino encima después del devastador terremoto de 8.2 grados Richter que sacudió varios estados de México la noche del pasado jueves, así como del paso del huracán “Katia” por Veracruz.

Funcionarios públicos, entre ellos el mismo presidente de la República, han cometido tropezones en medio de la tragedia por la pérdida de 96 vidas y todavía daños incuantificables.

El presidente Enrique Peña Nieto visitó Chiapas ayer lunes 11 de septiembre, donde recorrió las calles de Tonalá y conversó con los damnificados.

Aunque el mandatario se mostró cercano con la los afectados, soltó unos comentarios que han sido duramente criticados en las redes sociales y es que al parecer el titular del Ejecutivo se mostró asombrado de ver personas “güeras” en dicho estado.

En videos se puede apreciar el momento en que Peña Nieto, acompañado de Manuel Velasco, saluda a una multitud y expresa “me llama la atención que hay mucho güero, güero, por acá”.

“Hay muchos güeros, güeros”, siguió Peña, entre quienes bromearon que su condición se debía a que eran “primos” del mandatario estatal.

“Tómalas bien para que vean que sí hay güeras”, dijo Peña a una persona que estaba detrás de él.

En redes sociales usuarios han tachado de racistas lo comentarios del presidente.

FACEBOOK LIVE DE ANAHÍ

La primera dama de Chiapas, Anahí, causó polémica en redes sociales luego de que en Facebook hiciera varias transmisiones en vivo mostrando la tragedia ocurrida en el estado.

En uno de los videos, se ve a la exRBD dentro de una casa en ruinas mostrando la devastación que dejó el temblor y en una intervención dijo:

"Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa es ayudar a la gente. Yo sé que ustedes quieren que cante, haciendo conciertos y estando cerca de ustedes. Pero..., de verdad, eso ahorita no importa".

Anahí desató diversas críticas, entre ellas la del padre Alejandro Solalinde, destacado defensor de los derechos humanos de los migrantes, quien tuiteó “¡En manos de quién estamos! #RepiñaElectoral #Muydespeinada”.

Otro de los deslices políticos fue el cometido por el titular del Fondo de Fomento Económico en Chiapas (Fofoe), Óscar Ochoa Gallegos, quien declaró que los familiares de las víctimas mortales del terremoto recibieron un kit para el sepelio, para que el dolor sea menor.

"Todos tienen ya, los que aparecen en la lista, su ataúd, su apoyo también del acta de defunción, su café, su pan y su carpa para que sea un dolor menor y un mensaje de usted Gobernador que está al pendiente de ellos", dijo en una reunión del Comité de Emergencia de Protección Civil tras el terremoto.

De igual forma, en reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil en Chiapas ocurrió otro incidente que alentó las críticas en redes sociales, ya que el gobernador Manuel Velasco llamó la atención al secretario de salud del estado, Francisco Ortega Farrera.

En el encuentro, el funcionario de Salud mencionó el centro de salud de Tonalá, a lo que el gobernador le dijo que le reclamaron que éste no está operando.

Ortega Farrera le cuestionó si se refería al de Tonalá, a lo que Velasco le resóndió "Sí, el de Tonalá, pues si te estoy diciendo que hoy en Tonalá me reclamaron que el centro de Salud no está operando, pues no es el de Tuxtla".

“Eh, al parecer, precisamente derivado de que tuvieron afectaciones, señor gobernador, el personal evacuó precisamente por temores de la infraestructura, pero ya está restablecido. Esperamos los dictámenes de Protección Civil para que el personal tuviera la integridad, tuviera la confianza para poder tener laborar (sic)”, respondió titubeando.

En el sur de Veracruz, se entregaron despensas a damnificados por el huracán “Katia” por una asociación civil denominada "Yunete", la cual contiene colores del PAN y el logotipo de la campaña electoral del ahora gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Debido a esto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que abrió una investigación de oficio por ese caso.

Además, el propio mandatario dio a conocer que fueron destituidos tres funcionarios.

Se trata de Rafael Jesús Abreu Ponce, director de la Comisión de Agua de Veracruz en el municipio de Coatzacoalcos; Ricardo Cabrera Férez, delegado de Patrimonio de la entidad en Xalapa, y Mauro Sánchez Pola, rector de la Universidad Tecnológica del Sureste en Nanchital.

Yunes Linares se deslindó de las actuaciones de sus funcionarios en la contingencia.

