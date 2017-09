'SEA debe mostrar apertura a críticas'

TORREÓN, COAH.-

INVITAN A SER PARTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIóN CIUDADANA

El Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila deberá mostrar apertura hacia las críticas que la sociedad civil formule y tomarlas en cuenta para mejorar sus procesos y resultados.

Esto lo dijo Carlos Arredondo, vocero del Consejo de Selección del SEA Coahuila, en la invitación que se lanzó para conformar el Consejo de Participación Ciudadana de dicho sistema, pues el nombramiento de quien será una figura central, el fiscal anticorrupción que recayó en la figura de Jesús Homero Flores, generó fuertes críticas por parte de la sociedad civil y la oposición, debido a que ocupó cargos públicos en la administración municipal de Saltillo y en el Estado cuando Humberto Moreira las lideraba.

"Debemos escucharlos y en segundo lugar todas aquellas críticas que sirvan para mejorar nuestras decisiones debemos tomarlas en cuenta, pero me parece que el primer paso indispensable es escucharlas con espíritu de apertura". En el caso del Consejo de Participación Ciudadana las reglas son claras y las cinco personas elegidas no deberán tener relación directa con partidos o gobiernos. Señaló que las reglas son claras y si "no se descubren (este tipo de relaciones) nosotros habríamos hecho mal nuestro trabajo y eso sería muy lamentable".

El Consejo de Participación Ciudadana no tendrá la facultad de remover del cargo al fiscal, pero sí participará dentro del órgano que designa al secretario ejecutivo y en el proceso de remoción del mismo. Será el órgano vigilante de las diferentes partes que conformarán el Sistema Estatal Anticorrupción y estará facultado para emitir recomendaciones e informes. Podrá interactuar para corregir los elementos que no se desarrollen.

Detalles Informe de la convocatoria. Informe de la convocatoria. ⇒ Convocatoria abierta del 6 al 20 de septiembre de este año. Las personas interesadas pueden consultar las bases en www.comisionseacoahuila.mx o bien en congresocoahuila.gob.mx. ⇒ Invitan: Carlos Alberto Arredondo Sibaja, Jesús Contreras García, Blas José Flores Dávila, Ana Cecilia Mata Rodríguez, Sergio Fernando Alanís Ortega y Luis Fernando García Abusaid, integrantes del Consejo de Selección y representantes de universidades, empresa y sociedad civil.

Llamado. Piden a ciudadanía ser parte del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

