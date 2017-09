Ignoran la Cenace y la CFE, aún, causa de apagón

A más de 24 horas, las causas del mega apagón en Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas siguen siendo un enigma.

Eduardo Meraz, director del Centro Nacional de Control de la Energía (Cenace), dijo que el problema es que ni Comisión Federal de Electricidad sabía qué estaba ocurriendo.

"CFE en este caso es la que nos tenía que informar un poco del origen de la falla, porque fue una falla en una instalación de CFE, una subestación, entonces nosotros lo que estábamos pidiendo es que nos informara qué es lo que había sucedido.

"No sabían ellos (CFE) exactamente qué había pasado (...); muchas veces saben lo que pasó en algún lado, pero en otro hasta que no lo verifican no nos deben dar información falsa, nos deben dar información que ya ellos verificaron", explicó.

El domingo pasado una falla técnica en la operación de la Subestación San Jerónimo, en la Zona Metropolitana de Monterrey, dejó sin electricidad a Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas.

CFE señaló que solicitó un dictamen que realizará el Cenace para conocer las causas de la falla.

"Es importante resaltar que ante una falla de tal magnitud,(...) la CFE primero determina y evalúa la gravedad de los posibles daños al propio sistema; restablece el suministro de energía eléctrica, y, en coordinación con el Cenace, determina las causas de ésta", explicó.

Agencia reforma

Enigma. Una falla técnica en la operación de la Subestación San Jerónimo dejó sin electricidad a miles de personas en 4 estados.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...