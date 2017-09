Niega Gabriel Soto ser padre del hijo de Marjorie

CIUDAD DE MÉXICO.-

El actor Gabriel Soto negó categóricamente haber tenido algo que ver con Marjorie de Sousa y ser el padre de su hijo Matías.

Durante una entrevista esta mañana de lunes en el programa Hoy, Soto se refirió al tema.

"No tengo absolutamente nada qué ver, no tuve nada qué ver con la señora Marjorie de Sousa, jamás. Sí, la cargué en la playa, fue un gran error, lo he dicho muchas veces. Se tomaron unas fotos que están totalmente fuera de contexto, manipuladas, tergiversadas, por eso hay una demanda que yo interpuse ante esa editorial.

"Pero de eso a que yo haya tenido qué ver algo con la señora Marjorie de Sousa, a que haya un hijo de por medio, hay un abismo de diferencia. Yo no soy papá de ese hijo, lo sé perfectamente bien, Julián (Gil) lo sabe perfectamente, Marjorie lo sabe. Me usaron para un recurso legal y está muy delicado", detalló.

Soto pidió que ya no lo involucren en el pleito de Gil contra Marjorie por la manutención de su hijo Matías.

El actor comentó que la situación no sólo lo afecta a él sino también a sus hijas.





