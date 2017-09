Nuevo obispo de Torreón llegará el 29 de noviembre

TORREÓN, COAH.-

El miércoles 29 de noviembre a las 17:00 horas, en el Coliseo Centenario, se realizará la ceremonia de Ordenación Episcopal del sacerdote Luis Martín Barraza como obispo, quien a su vez tomará posesión como cuarto obispo de la Diócesis de Torreón.

Mientras tanto, Monseñor Jose Guadalupe Galván fue nombrado por el propio Papa Francisco, como Administrador Apostólico de la Diócesis.

"No vengo a descubrir el hilo negro ni el agua tibia, no seré el salvador, me sumo al caminar con la actitud de dejarse enseñar, no he sido obispo", dijo el recién nombrado obispo de Torreón, Luis Martín Barraza, actual rector del Seminario de la Arquidiócesis de Chihuahua.

El nuevo obispo de la Diócesis estuvo presente de manera virtual en la rueda de prensa que ofreció Monseñor Jose Guadalupe Galván, en la que se ofrecieron los detalles de la ceremonia.

Galván Galindo dijo que una vez que el nuevo obispo tome posesión, se quedará en Torreón como obispo emérito y sobre todo como apoyo para Luis Martín Barraza.





Tomará posesión como cuarto obispo de la Diócesis de Torreón. (ESPECIAL)

