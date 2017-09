Hijos de tigre... no tan pintitos

Ciudad de méxico.- Algunos famosos preferirían que sus hijos no siguieran sus pasos en el ambiente artístico, pero ya dice el viejo refrán "nadie escarmienta en cabeza ajena".

Es así que jóvenes como Alexander Acha, José María, Camila Fernández y Axel Muñiz, entre otros, decidieron continuar con el legado familiar.

Sin embargo, provenir de una familia dedicada al canto no siempre es sinónimo de que todo será fácil. Incluso ellos han tenido que sufrirle un poco al iniciar su carrera artística. Alexander Acha contó cómo le ha ido a él a casi una década de haber iniciado su camino en la música.

"Muchas personas creen que por ser hijo de Emmanuel no he tenido problemas, altibajos o contratiempos", dijo Acha, quien ha tenido varios éxitos, entre ellos, Te amo, sencillo con el que se lanzó en 2008.

En aquella época, el rubio estuvo bajo la guía de su padre. "Mi relación es con él muy unida. Al principio me tenía más de cerca, me cuidaba mucho, me manejaba casi, casi, y me ha soltado porque confía en mí", comentó el cantautor.

En esos años, Acha ha tenido que sortear con todo tipo de decisiones y la mayoría de ellas las ha comentado con su padre, quien es un experimentado artista. "Estamos muy unidos, compartimos mucho, opina con mucho respeto, siempre me platica lo que piensa de mis shows, pero está muy contento con mi trabajo, me dice que soy muy profesional, bien hecho y dedicado".

Actualmente, Alexander dejó el cobijo de su disquera para emprender el camino como artista independiente. Reconoció que la empresa tuvo buenos tinos, pero también errores, aseguró estar agradecido, pero que es más feliz teniendo en sus manos el control de su carrera.

Y mientras Alexander Acha deja atrás su paso por Warner Music, otros nóveles cantantes, hijos de ya veteranos artistas, están buscando hacer sus propios éxitos en la radio.

Algunos de ellos, como Axel Muñiz, hijo de Jorge Muñiz y nieto de Marco Antonio Muñiz, y José María, hijo de Napoleón, han tenido la oportunidad de compartir el escenario con su parentela y así darse a conocer al público que ya es fan de sus familiares.

Por mucho tiempo, Axel fue el encargado de abrir los conciertos de su padre y de su abuelo, incluso hizo algunos duetos con ellos en el escenario. "Es una dinámica muy particular, porque estoy cerca de estas personas que siguen a mi papá y he ido haciendo mi propio público".

Muñiz tiene varios sencillos como Siempre tú circulando en Internet, en los canales de videos y en los servicios de streaming y hasta ahora capta la atención de sus contemporáneos, ahora, incluso hace sus propios conciertos y tiene propios fans.

José María, hijo de Napoleón, está en la faceta de lanzar su primer sencillo y de ser quien da la bienvenida al público de su padre durante las presentaciones en vivo.

"Es normal que siempre se crea que por ser hijo de alguien que se dedica a la música, tú lo tendrás más fácil, lo cierto es que en nuestro caso es distinto, nosotros en mi casa siempre hemos sido muy musicales, nacimos con la música, es normal que mi hermano y yo nos dediquemos a esto, lo cual tampoco es sencillo, mi padre nunca nos dijo que no nos dedicáramos a esto, pero sí nos advirtió que fácil no sería. Él siempre nos ha ayudado, yo por mi parte le estoy abriendo algunos de sus conciertos y no es nada sencillo, pues el público de mi papá es distinto al que yo voy dirigido, pero de eso se trata".

Una más que está haciendo sus pininos en la industria musical es Paly, hija de Consuelo Duval y sobrina de José Luis Duval, y se está lanzando como cantante. También actriz, señaló que retomar el camino de la música no ha sido fácil y vino después de muchos altibajos. Sin embargo, siempre contó con el apoyo de su madre y de su hermano, quien también ha intentado colocarse como cantante.

"Somos el trío Duval y no es que no quiera que me relacionen con mi madre, estoy muy orgullosa de ser su hija", indicó.

El hijo de Napoleón presenta Debajo de tu ombligo una fusión de rock y pop.

La hija de Consuelo Duval presenta su disco Allegra, donde explora diversos ritmos musicales y deja atrás la actuación.

AXEL MUñIZ. El hijo de Coque Muñiz se estrena en su faceta como compositor con Siempre tú.

CAMILA FERNáNDEZ. La hija de Alejandro Fernández dice que es una "negra frustrada" y por eso canta reggae.

ÁNGELA AGUILAR. La menor de los hijos de Pepe Aguilar sigue los pasos de su padre en la música regional mexicana.

Fotografías de archivo

Tras la huella de sus padres

Alexander Acha.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...