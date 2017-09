Buscan a Mexicana Universal en Torreón

EL SIGLO DE TORREóN

El certamen Mexicana Universal (Antes Nuestra Belleza) realizará un casting oficial este sábado a las 15:00 horas en un hotel ubicado sobre la Calzada José Vasconselos.

Las interesadas pueden pedir informes en el teléfono 8112527335 o bien en la página de Facebook, Mexicana Universal Torreón.

Como previamente se había informado, el certamen que dirige ex Miss Universo Lupita Jones ya no forma parte de la empresa Televisa lo que le permitió renovar el concepto del mismo, sin embargo, el objetivo no ha cambiado: Encontrar a la próxima representante de la belleza nacional que a su vez acuda a Miss Universo.

Luis García, coordinador municipal del concurso, recién acudió a El Siglo de Torreón con el fin de informar los requisitos que pedirán a las jóvenes que acudan el día nueve.

"Deben ser mexicanas de nacimiento, contar con una edad de 18 a 25 años y una estatura mínima de 1.68, que sean solteras y que no hayan estado casadas", explicó García.

El encargado de Mexicana Universal en la Comarca Lagunera agregó que aparte de la belleza física buscarán mujeres preparadas en diversos ámbitos, esto con el fin de hacer a un lado el estigma de que la apariencia es la que predomina en tales concursos.

"Por eso es que implementamos otros requisitos que son: Conocimientos básicos en el idioma inglés, escolaridad terminada y gusto por alguna actividad como el canto o la actuación. La idea es hallar a una mujer que tenga todas las herramientas necesarias para representar a México en Miss Universo", agregó.

Archivo

Casting. El nuevo proyecto de Lupita Jones, busca a la próxima representante de México para el certamen Miss Universo.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...