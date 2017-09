Alargan apoyo a OSC, pero es 'insuficiente'

TORREÓN, COAH.-

MUNICIPIO 'RESCATA' DOS MESES MÁS PARA LAS ASOCIACIONES

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Aunque el Municipio se comprometió a dar 2 meses más de ayuda, -agosto y septiembre- a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), éstas quedan inconformes.

Ayer miércoles las OSC se manifestaron con pancartas en la Sesión Ordinaria de Cabildo, en protesta porque la Tesorería Municipal les suspendió los apoyos mensuales y el programa de inversión 2017 por 4.3 millones de pesos con recursos del Fortamun.

Luego de que se les anunció que a partir de agosto se les suspenderían las ayudas mensuales por el resto del año, ayer en reunión privada y tras analizar las situaciones que enfrentan, tuvieron nuevos acuerdos con el alcalde Jorge Luis Morán; el director de Egresos, Javier Lechuga Jiménez, así como el director del DIF, Guillermo Covarrubias Castro.

El financiamiento para los dos meses "extra", será con los recursos que se obtengan de la venta de pollos en el stand que el DIF tiene en la Feria de Torreón.

Originalmente estos recursos que se captan año con año, eran destinados para la compra de sillas de ruedas y prótesis.

Javier Lechuga Jiménez, director de Egresos, informó que el acuerdo que tuvo el alcalde Morán Delgado con ellas fue también que les reprogramarán los tres meses de pagos pendientes, mayo, junio y julio, una vez que ya se les cubrió por el DIF el mes de abril.

Lo que se les dejó en claro es que los recursos del Fortamun por 4.3 millones de pesos no se les dará este año. "Porque no se presupuestó para ellos el recurso y muestra de eso es que no se publicó la convocatoria el mes de junio", dijo.

Los recursos de estos fondos son para equipamiento y ampliaciones de inmuebles.

"Se les pidió que analizaran si pueden recibir para su funcionamiento, donativos en especie como una manera de apoyarlos lo que resta del actual Gobierno municipal, además se les aseguró que en la discusión del Presupuesto de Egresos para el 2018 se pedirá les etiqueten estas ayudas mensuales y los recursos para inversión del Fortamun".

Explica Lechuga que aparentemente las representantes de estas agrupaciones quedaron conformes con los acuerdos.

"O al menos eso nos expresaron".

Antes, al terminar la Sesión Ordinaria de Cabildo el alcalde Jorge Luis Morán se mostró extrañado de la postura de las representantes de las OSC que aseguraron que no les había dado respuesta a su solicitud para verse.

"Se me hace raro, yo ví a una de ellas el martes en una exposición en el Canal de la Perla, me pidió ser recibida este miércoles a las 9 de la mañana y lo agendamos. Después dijeron que no podían reunirse todas a esa hora y les dije que habría Sesión de Cabildo, que se tendrían que esperar".

Morán dice que "estas señoras que representan organizaciones sociales a las que se les ayuda mensualmente, no tienen razón al hablar que hay un desvío de recursos y poca transparencia".

Aunque el Municipio estableció acuerdos con 33 Organizaciones de la Sociedad Civil que integran la red Unidos Laguna, tras manifestarse a las afueras de la Presidencia Municipal e irrumpir en la Sesión de Cabildo, las representantes se mostraron inconformes, pues no se concretó nada de lo que exigían, como el pago del 1.8 millones de pesos que quedaría pendiente por parte del Ayuntamiento.

Sandra Luz de Santiago, integrante de la red, dijo que los representantes de las organizaciones no se encuentran conformes, "vamos a seguir con lo que habían dicho, de que nada más nos pagarían hasta el mes de julio y que buscarían las formas para recabar presupuesto para cubrir los demás meses, más no fueron asegurados".

Se acordó que el adeudo que mantiene el Municipio desde el mes de abril y que sólo se pagarían hasta julio, se entregará a más tardar en este mes, pues se pretendía saldar al final del año. Las organizaciones esperan se cumpla este acuerdo.

De acuerdo con de Santiago, el director del DIF, Guillermo Covarrubias, propuso entregar parte de lo recaudado en las actividades de la Feria para los organismos, para cubrir por lo menos dos meses que no se tenían contemplados, situación que consideran poco viable, "no es seguro porque se supone que ese recurso lo tienen destinado para otra cosa".

Por su parte, el alcalde Jorge Luis Morán, propuso apoyar a las asociaciones en especie, "organizaciones que pudieran aprovechar medicamentos, pañales para poder cubrir parte del millón 800 que adeudan".

Otro de los acuerdos fue que las organizaciones serán contempladas en el Presupuesto de Egresos del próximo año, "para no quedar fuera porque eso fue lo que nos dijeron que no estábamos en el presupuesto, pero al inicio de la administración de (Miguel) Riquelme nos habían dicho que estábamos dentro de los presupuestos, pero ahora resulta de que no".





Protestas. OSC dicen que no se concretó nada de lo que exigían, como el pago del 1.8 millones de pesos que quedaría pendiente. (FERNANDO COMPEÁN)

Etiquetas: OSCred de organizaciones civiles

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...