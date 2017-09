Tercera ronda del TLCAN será de temas controversiales: Guajardo

CIUDAD DE MÉXICO.-

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que será hasta la tercera ronda de las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a celebrarse en Canadá, cuando se aborden los temas más controversiales, como reglas de origen y déficit comercial.

En conferencia de prensa, el funcionario calificó como exitosa la segunda ronda llevada a cabo en México y resaltó la disposición de los representantes de los tres países, en particular el de Estados Unidos, por mantenerse en la mesa de diálogo y buscar soluciones benéficas para los involucrados.

Sobre los temas del déficit comercial, Guajardo Villarreal puntualizó que cualquier tendencia o propuesta que se presente por parte de Estados Unidos, para un eventual rebalanceo, se hará sobre bases de expansión y no de restricción.

Dijo que el equipo de negociación estadounidense encabezado por Robert Lighthizer no presentó en esta ocasión su propuesta específica en materia de reglas de origen y hasta que no se tengan sobre la mesa los planteamientos de los tres países no se abordará el asunto.

En cuanto al tema laboral, reiteró que la posición de México e incluso de Estados Unidos y Canadá es que los resultados de estas negociaciones deberán impactar al alza los ingresos de los trabajadores de los tres países, preservar los derechos laborales, pero respetando las leyes en la materia de cada nación.

Añadió que en el tema energético no hay diferencias sustanciales y por tanto será uno de los tópicos en los que seguramente habrá ya un acuerdo en la tercera ronda.

En el tema ambiental, el secretario de Economía precisó que las tres naciones buscarán alinear los acuerdos a los compromisos internacionales que cada uno ha suscrito para la región y buscarán un común denominador basado en parámetros de las mejores prácticas.

Mas adelante, Ildefonso Guajardo reiteró que el calendario para la continuación del proceso de modernización del TLCAN sigue inalterado, donde se prevén un total de siete rondas, y con la firme convicción de que a finales de este año se concluya.





