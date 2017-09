Congreso confrontado por Fiscalía

El Siglo de Torreón-AEE

Las fracciones de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron la creación de un frente legislativo para exigir la eliminación del pase automático de procurador a fiscal, en la reforma al artículo 102 constitucional y la ley para la creación de la próxima Fiscalía General de la República.

El pasado viernes, al iniciar el tercer año de la LXIII Legislatura, no fue posible ratificar ante el pleno el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para integrar la nueva Mesa Directiva, por la oposición del PAN, PRD y MC al eventual "pase automático" del titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, a la cabeza de la próxima Fiscalía General.

Para salvar esta crisis legislativa y cumplir con el plazo de instalación de la Mesa Directiva, que vence el viernes, los coordinadores Marko Cortés, del PAN; Francisco Martínez Neri, del PRD, y Clemente Castañeda, del Movimiento Ciudadano, anunciaron que pedirán a la presidenta de la Mesa Directiva, María Guadalupe Murguía, convocar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a un diálogo con todas las bancadas.

Adelantaron que en esa reunión revisarían todas las iniciativas de la ley para crear la nueva fiscalía y eliminar de estas el pase automático de procurador a fiscal, incluso la que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2016.

"Hemos manifestado públicamente, en distintos momentos y en distintos lugares, nuestra oposición al pase automático. Producto de esa posición política es que el Congreso de la Unión, y en concreto la Cámara de Diputados, ha entrado en una crisis legislativa", indicó Castañeda.

Un requisito para esa eventual reunión entre los grupos parlamentarios y el secretario de Gobernación, será un diálogo "de carácter público y abierto a los ciudadanos", antes de que concluya este martes.

Como respuesta, el coordinador del PRI, César Camacho, consideró "absurda" e "irresponsable" esta petición, porque a Osorio no le compete el asunto, y advirtió que si este martes no hay un acuerdo de los grupos parlamentarios para votar la integración de la nueva Mesa Directiva, habrá "en puerta de una crisis constitucional que, paradójicamente, está siendo provocada por quienes pretenden erigirse en secuestradores de una de las cámaras del Congreso de la Unión".

Camacho advirtió que "esta actitud mezquina e irresponsable no la podemos tolerar". Por eso, dijo, si después de este martes no está instalada la Mesa Directiva recurriremos a mecanismos de orden constitucional para que no se siga subvirtiendo el orden constitucional y el orden legal".

Antes, durante la conferencia de prensa conjunta, Martínez Neri dijo que para el PRD el asunto del nombramiento del Fiscal General no es un asunto menor y recordó que serán nueve años los que estaría en el cargo con el fin de luchar contra los problemas de corrupción. "Se pretende imponer a ese fiscal general a partir de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la PGR", añadió.

El panista Marko Cortés afirmó que PAN, PRD y MC están "comprometidos plenamente con el combate a la corrupción" y por ello exigen que se corrija el transitorio "envenenado" que permitiría el pase automático de Cervantes.

Dijo que hoy martes la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado, que encabeza el priista Enrique Burgos, dictamine la iniciativa presidencial respecto de eliminar el pase automático de procurador a fiscal.

"Estamos pidiendo que saquen la iniciativa del Presidente, que la dictaminen, que se vote en ambas cámaras y dejen de simular", dijo.

Por su parte, la coordinadora de la fracción de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, aseguró que el PAN está "tensando la cuerda" por el nombramiento del fiscal general, cuando se trata de un asunto que le compete al Senado.

Agencia reforma

Defensa. César Camacho arremetió contra el frente opositor.

