Piden expulsar a los 'traidores' del PAN

Los senadores Jorge Luis Preciado, Ernesto Ruffo, Raúl Gracia, Laura Rojas y Marcela Torres, integrantes de la Comisión Permanente del PAN, reclamaron anoche la expulsión de las filas del partido de los legisladores "traidores" que alentaron la llegada de Ernesto Cordero a la presidencia del Senado. En ese tono, inclusive, Preciado propuso al órgano partidista "separar" de la bancada a Cordero, a Roberto Gil, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle, mientras que la Comisión de Orden desahoga los procedimientos necesarios.

Panistas consultados estiman que los "traidores", que se desentendieron de un acuerdo de la bancada para impulsar a las senadoras Laura Rojas y Adriana Dávila a la presidencia del Senado, por sendos periodos de seis meses, terminarán por ser "echados" del blanquiazul en cosa de unas tres semanas. La Comisión Permanente alcanzó cuatro resolutivos: rechazar la actitud de "los traidores", respaldar la coordinación de Fernando Herrera, externar su confianza en la Comisión de Orden y reconocer a los diputados federales.

Al filo de las 21:00 horas, en rueda de prensa, el secretario general, Damián Zepeda, aseguró que en el seno de la Comisión Permanente no se manifestó "ni una sola voz de respaldo" para Cordero y sus allegados.

El dirigente refirió que los comités estatales en Michoacán, Campeche, Ciudad de México, Tlaxcala y Estado de México habían presentado solicitudes de expulsión.

"Los senadores tuvieron un actuar indebido, al actuar de espaldas al grupo parlamentario", señaló Zepeda.

Entrevistada en un receso del cónclave, Margarita Zavala aseguró que no debe haber "purgas" en las filas de Acción Nacional. Aunque adjudicó el nombramiento de Cordero a la "falta" de liderazgo en el blanquiazul, bajó el tono de su discurso y ya no pidió directamente la renuncia de Ricardo Anaya, como lo reclamó el domingo a través de un video.

Dijo, en cambio, que el partido debe tener un presidente que sea de tiempo completo y no sea juez y parte

"Lo que creo honestamente que hubo ahí obviamente una maniobra en la que no estuve de acuerdo (el tema de Cordero) y por otra parte que era producto también de falta de liderazgo", afirmó. En la sesión de la Comisión Permanente, los panistas avalaron una figura denominada "frente no electoral", en virtud de que aún no es posible registrar un frente o una coalición ante el árbitro electoral.

"El día de hoy (ayer) ha ocurrido algo de enorme trascendencia para el país. Por decisión de la Comisión Permanente, el PAN registrará ante el INE un frente con el PRD y con MC", dijo Anaya.

'PAN NO ES COMUNISTA PARA HACER PURGAS'

La aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Margarita Zavala, señaló que Acción Nacional no es un partido comunista en el que se hagan "purgas", esto luego de preguntarle sobre las sanciones a los senadores que votaron por Ernesto Cordero como presidente del Senado.

"Yo lo que digo es que todo se siga en su debido proceso, que analice el PAN lo que va a hacer, que se respete el debido proceso, eso sí, sin purgas, porque éste no es un partido comunista.

"Creo que hubo una maniobra en la que no estuve de acuerdo (por parte de los senadores)", anotó. Zavala dijo que sería la Comisión de Orden la responsable de analizar las solicitudes de expulsión de los senadores blanquiazules Ernesto Cordero, Roberto Gil, Javier Lozano, Salvador Vega y José Luis Lavalle.

En entrevista, confirmó que efectivamente la Comisión Permanente avaló la construcción de un Frente Amplio.

Margarita Zavala pidió debido proceso y no una purga.

