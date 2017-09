Agradece Salma Hayek felicitaciones por cumpleaños 51

CIUDAD DE MÉXICO.-

CELEBRÓ ALCANZANDO 4.5 MILLONES DE SEGUIDORES

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

La actriz Salma Hayek celebró este sábado sus 51 años de edad y en un mensaje, que publicó en Instagram este domingo, agradeció las felicitaciones.

"Muchísimas gracias por todas sus felicitaciones de cumpleaños, tuve un cumpleaños maravilloso. Y uno de los mejores regalos es que ayer, en mi cumpleaños, mi familia de seguidores creció a cuatro millones y medio.

"Muchísimas gracias por todo el amor y toda la alegría que traen a mi vida, especialmente a las personas que son mis fans y que hacen sus propias páginas de fans. Los adoro, ustedes son súper especiales para mí, estoy súper agradecida, tengo a los mejores fans del mundo", comentó la actriz.

El año pasado, en entrevista para El Universal, Salma dijo que no se siente vieja.

"Estoy emocionada, (cumplir 50) no me causa ni tristeza ni angustia. Es un número bonito, creo que cuando estaba más joven uno piensa que a los 50 ya estás vieja. No me siento vieja para nada. Tengo muchas ilusiones de hacer más cosas de mi vida, mucha creatividad y mucho trabajo y eso ya es ganancia".

Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 7:42 PDT

Salma publicó un video agradeciendo a sus seguidores. (INSTAGRAM)

Etiquetas: Salma Hayek

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...