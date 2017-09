Se centra informe en próximos proyectos

EL ACTO PROTOCOLARIO SE EXTENDIó A CASI CINCO HORAS

En un informe que por el formato se extendió durante casi cinco horas, diputados locales y gobernador del Estado intercambiaron opiniones, preguntas y respuestas, acerca del avance logrado en el primer año de Gobierno de este último; no obstante, el discurso oficial se centró más en proyectos que en avances.

De lo obtenido en sus primeros meses, el gobernador Aispuro Torres, en su mensaje, hizo referencia a aspectos como la deuda que se le heredó de 14 mil 900 millones de pesos, la utilidad de la Feria de Durango 2017 de seis millones de pesos, faltantes detectados en distintas dependencias, la eliminación de escoltas innecesarias, la ampliación del programa de uniformes, entre otras acciones.

En tanto que el diputado (PRI), Enrique Benítez Ojeda, cuestionó por qué no están saliendo adelante las denuncias que se hicieron contra exfuncionarios o bien que se aclare si no hay nada contra la pasada administración; el gobernador respondió que no se busca una "cacería de brujas", pero que si el legislador lo pide, tiene el aplomo para eso y más.

Por su parte, en una clara referencia al pasado, el diputado del PAN, Rodolfo Dorador, demandó que a partir del segundo año de gobierno se vayan cristalizando los proyectos. Y agregó: "No queremos gobernadores metidos en los partidos de oposición, controlando a los dirigentes a cambio de dádivas y así logrando triunfos pírricos, no queremos gobernadores controlando medios de comunicación o directores de los mismos o reporteros hincados a la orden de mezquindades ni revistas y pasquines venidos a más con dinero de los ciudadanos; no queremos transferencias de votos ni iniciativas que dobleguen humillantemente a la oposición con oscuros arreglos, con los atirantados payasos que ganaron carretadas de dinero por dividir el voto", dijo, y agregó que tampoco se quieren deudas millonarias, ni fosas clandestinas con más de 300 ciudadanos.

Ricardo Pacheco (PRI) destacó una reducción en el crecimiento económico del estado y demandó que la justicia se aplique sin parcialidades.

Entre los señalamientos que se hicieron, el diputado local del PT, Rigoberto Quiñones Samaniego, comentó que existen incongruencias entre lo que se dice y la realidad que se vive en la actualidad, por lo que consideró que los anuncios han sido un "catálogo de buenas intenciones".

Asimismo, recordó que entre las promesas que se hicieron están una Universidad del Mueble y una empresa cementera en Cuencamé, las cuales no se han cumplido, al igual que la promesa que hizo el gobernador de bajarse el sueldo y el de los funcionarios de primer nivel.

Haciendo uso de un nuevo formato tras las modificaciones autorizadas por los diputados, el gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres, presentó ante el Congreso su primer informe sobre el estado que guarda la administración pública estatal.

Con fundamento en la nueva Ley Orgánica del Congreso se hicieron posicionamientos por parte de los representantes de los distintos partidos políticos en el Congreso, para posteriormente dar paso al mensaje del gobernador.

Después se procedió a una sesión de preguntas y respuestas por lo que el acto protocolario se prolongó por cuatro horas y 40 minutos en los que se cuestionó al mandatario estatal y, por su parte, el gobernador dio a conocer las acciones que se han implementado en este primer año, pero sobre todo, lo que se planea concretar en el corto y mediano plazo.

Seguridad. El Congreso del Estado se blindó para la presentación del primer informe del gobierno que marcó alternancia en Durango.

