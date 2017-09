Fiscal general divide al Congreso

CIUDAD DE MÉXICO.-

'PASE AUTOMÁTICO' DE PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA A NUEVA FISCALÍA ABRE CRISIS LEGISLATIVA

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

La fractura en el Partido Acción Nacional (PAN) y la posibilidad de nombrar al procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade como Fiscal General de la Nación, provocó una crisis en el Congreso de la Unión que impidió el nombramiento de la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y generó que el Ejecutivo federal entregara su Quinto Informe de Gobierno a la Secretaría General de la Cámara Baja.

La falta de condiciones políticas impidieron que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregara personalmente el Quinto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en su lugar acudió el subsecretario de Enlace Legislativo de Segob, Felipe Solís Acero.

En entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, Osorio Chong dijo: "No hay a quien entregárselo [el informe], todavía no hay una decisión al respecto, entonces, mientras no haya un acuerdo, todavía no sabemos ni a quién ni en qué hora".

Solís Acero aseguró que su presencia en la Cámara de Diputados para entregar el informe, no fue un reflejo de conflicto entre el Legislativo y Ejecutivo. Incluso, la Secretaría de Gobernación justificó que la decisión de que fuera Solís Acero quien entregara el Informe de Gobierno, fue para dar espacio a la Cámara Baja, que dentro de su autonomía y procesos internos, pudiera concretar los consensos necesarios para la integración de la Mesa Directiva para su tercer año de ejercicio.

"Con ello, el gobierno de la República cumple con su obligación constitucional y estará atento a las determinaciones que tome la Cámara de Diputados", difundió Gobernación en un comunicado.

Fue la primera vez, desde 2008, cuando se modificó la Constitución para que el Ejecutivo federal sólo entregara su informe sin necesidad de acudir al Congreso, que un subsecretario lo presentó ante el Legislativo.

La oposición en San Lázaro (PAN, PRD, Morena y MC) dijo que no había condiciones para elegir a la nueva Mesa Directiva y su designación se pospuso hasta el próximo martes.

En tribuna, Marko Cortés, coordinador del PAN, dijo que su partido no va a permitir la instalación de la Mesa Directiva hasta que no se corrija el artículo transitorio "envenenado" que permite que Cervantes sea el Fiscal General de la Nación.

Sin embargo, si no se alcanza consenso puede generar una crisis constitucional y financiera, debido a que en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión no establece qué pasaría si no hay acuerdo para la Mesa Directiva después del 5 de septiembre.

"Esta forma chantajista no es propia de las democracias maduras, ni es propia de los demócratas, por lo tanto, nosotros creemos que la paciencia, la tolerancia del PRI, también tiene límites", dijo César Camacho, coordinador del tricolor.







En tribuna, Marko Cortés, coordinador del PAN, dijo que su partido no va a permitir la instalación de la Mesa Directiva hasta que no se corrija el artículo transitorio "envenenado" que permite que Cervantes sea el Fiscal General de la Nación. (EL UNIVERSAL)

Etiquetas: Raúl Cervantes FISCALIA GENERAL

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...