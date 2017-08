Una burla, designación de fiscal anticorrupción: Marcelo Torres

TORREÓN, COAH.-

Como una burla para los coahuilenses calificó Marcelo Torres Cofiño, diputado local electo por el PAN, el nombramiento de Jesús Homero Flores Mier como fiscal anticorrupción del Estado.

“Rubén Moreira ya se descaró, ya no le importa simular ni gritar a los cuatro vientos su desprecio por los coahuilenses y por las instituciones, lo que está pasando con el Sistema Estatal es de un cinismo absoluto, el proceso de construcción está manoseado por todos lados, lo muestra la designación del fiscal anticorrupción, o mejor llamémosle de una vez el 'Virgilio Andrade' de Coahuila, porque ese será su cargo por siete largos años, Jesús Flores Mier va a encubrir a sus patrones, a impedir a toda costa que se les castigue por el latrocinio cometido contra los coahuilenses", manifestó.

El panista dijo que, más allá de que la convocatoria para seleccionar el fiscal en sí misma fue "absurda y plagada de malas prácticas", la designación de Flores Mier supone colocar en uno de los puestos más importantes del Sistema Estatal a alguien que no sólo carece de experiencia en materia de justicia penal como para representar dignamente los intereses de la ciudadanía en los casos en que los malos servidores públicos defrauden su confianza sino que, además, "la experiencia que sí tiene es la de tapadera de los Moreira".

“Ya como presidente consejero del ICAI, Flores Mier fue un lastre, un adorno carísimo y el principal obstáculo para el combate a la corrupción, ahora imaginemos qué hará como fiscal, que no sea garantizar que los Moreira no pierden ni su libertad ni su riqueza mal habida”, expresó.

Torres lamentó que una institución tan necesaria para los coahuilenses esté resultando todo un fiasco por el cinismo y la desvergüenza del gobierno estatal.

"Todo está siendo hecho con un profundo desaseo, cada espacio está siendo ocupado por gente preocupada por proteger a los Moreira, no quieren dejar ni una sola rendija por la que se pueda escapar su impunidad, incluso en los cargos que en teoría deberían ser para la ciudadanía interesada, están intentando imponer su voluntad, como ocurre con Blas Flores, el rector de la UA de C, una de las instituciones más opacas y mayormente señalada por su corrupción, a quien la mayoría priista en el Congreso está colocando como miembro del Comité de Selección Ciudadana; burla tras burla; como los cínicos que son. Lo peor, es que al final lo que vamos a tener en Coahuila es un Sistema Estatal a favor de la Corrupción; así de lamentables están las cosas”, comentó.

El legislador electo pidió a los ciudadanos que, pese a todo, no se rindan: "no se queden cayados, no dejen de señalar; no paren de participar. Ya vienen vientos nuevos para nuestra entidad. Desde el Congreso haremos lo que esté en nuestras manos para revertir el daño que han ocasionado 12 años de moreirato. Ya se van; se declarará la nulidad y encontraremos la manera de hacer justicia para Coahuila".





El panista Marcelo Torres criticó la designación de Flores Mier como fiscal anticorrupción de Coahuila. (ARCHIVO)

Etiquetas: Marcelo TorresFiscalía anticorrupción

