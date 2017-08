CIUDAD DE MÉXICO.-

La Selección irá al Mundial si vence mañana a los panameños

CIUDAD DE MÉXICO







Sufrió más de la cuenta en las pasadas eliminatorias, pero esta vez México está a las puertas de hacer las maletas a Rusia anticipadamente. No importa lo que hagan los demás rivales, inmersos en pujas aparte.

México se asegurará el viaje al Mundial de Rusia si derrota en el Estadio Azteca a Panamá al reanudarse mañana el hexagonal final de la Concacaf, que entra en fechas decisivas: Costa Rica y Estados Unidos buscarán mantenerse en los puestos de clasificación directa, en tanto que Panamá y Honduras, en una disputa aparte, le apuntan más al repechaje.

Así están las cosas cuando México reciba mañana a Panamá, Estados Unidos haga lo propio en casa frente a Costa Rica y Honduras visite a Trinidad y Tobago, el rival más débil de la eliminatoria y último en la tabla.

Aun cuando las distancias se han acortado y Panamá complica cada vez más, México tiene todo a su favor para terminar con un festejo en la séptima fecha. La Selección Mexicana, que le empató sin goles a los panameños en el partido de ida, mantiene una prolongada paternidad sobre los centroamericanos en choques por las eliminatorias disputados en suelo azteca, aunque han quedado atrás las goleadas.

Y pensar que México se la pasó arrastrando la manta en ese proceso rumbo al Mundial de Brasil del 2014, al punto que debió asegurar su clasificación en un repechaje. Ahora el debate en México gira en torno sobre la necesidad de que el equipo logre el nivel óptimo para el desafío de Rusia, después de los tropiezos que sufrió en la Copa América Centenario y la Copa Confederaciones, de las que se despidió con goleadas.

Tras su gran momento con el PSV de Holanda, donde ha marcado en cada uno de sus primeros tres partidos, Hirving Lozano dijo que llega en buen momento y espera el apoyo de la afición mexicana.

"Llego en muy buen momento, me siento muy contento, muy feliz en mi equipo, me han dado la oportunidad de jugar, gracias a Dios he anotado y estoy muy agradecido, me siento muy bien físicamente, veo a mis compañeros muy metidos, todos quieren jugar y el equipo se ve muy bien, la selección ahorita se ve bien y vamos a esperar a que los que lleguen estén igual, de la mejor forma".

En relación a qué esperan de la afición, después del verano que tuvo el Tricolor, manifestó:

"Espero que apoyen, estamos nosotros, tenemos que sacar la casta, jugar, hacerlo de la mejor manera, siempre queremos lo mejor para nosotros y para la afición, siempre es importante que nos apoyen, que estén con nosotros y nos encargaremos de dar lo mejor en cada partido".

Panamá, que nunca se ha clasificado a una Copa del Mundo, está ávida en sumar para mantener sus esperanzas de asegurarse al menos el pasaje al repechaje ante el quinto de Asia, que dejó escapar en la última fecha en la pasada eliminatoria. Los panameños tendrán una baja importante, la del veterano portero Jaime Penedo, quien acusa una lesión en el muslo derecho.

Todo hace indicar que tanto Héctor Moreno como Jair Pereira causarán baja no sólo para el juego contra Panamá, sino también para Costa Rica.

Pereira, central de las Chivas del Guadalajara, arrastra problemas musculares en tanto que Moreno, zaguero de la Roma, no se presentó al entrenamiento vespertino.

Guillermo Cantú, anunció que debido a los problemas de lesiones, terminando el juego ante los canaleros anunciaría algunos cambios, no especificó si esto es en cuanto a los convocados.

Oswaldo Alanís se apunta como un nuevo llamado al equipo tricolor.

Las cosas posiblemente serán más exigentes para Estados Unidos al chocar con una Costa Rica que le propinó una goleada vergonzosa en San José y que precipitó el despido de su timonel Jurgen Klinsmann.

Los estadounidenses enderezaron el camino tras la llegada de Bruce Arena, y una victoria contra los "ticos" los dejará igualados en puntos con los centroamericanos, para los que un empate sería un buen negocio.

Los costarricenses están más alentados con este viaje porque el partido se jugará esta vez en Nueva Jersey, donde residen miles de coterráneos, en vez del mal recordado y polémico encuentro que perdieron 1-0 en medio de una intensa nevada en Colorado en la anterior eliminatoria.

Un dolor de cabeza para los centroamericanos es que no podrán contar con el delantero del Joel Campbell, quien se recupera de una lesión de meniscos de la rodilla derecha.

Tras la jornada de mañana, Estados Unidos viaja a Honduras para la octava fecha del martes. Costa Rica, en tanto, jugará en su feudo contra un México, que posiblemente ya esté clasificado para entonces.

En el otro duelo de la séptima fecha, Honduras visita a Trinidad y Tobago.

"Tenemos que pensar en ganar como sea", dijo el técnico de Honduras, Jorge Luis Pinto, luego de que su equipo está en quinto puesto.

Así marcha el hexagonal final

Osorio los quiere en Europa

Juan Carlos Osorio, dijo ayer que los jugadores mexicanos se tienen que convencer de que jugar en el futbol de Europa es lo mejor para su desarrollo y su carrera.

La manifestación del entrenador contrasta con la decisión que tomaron Carlos Vela y los hermanos Giovani y Jonathan dos Santos de fichar por equipos de la MLS. "Hay que convencer al jugador mexicano de que el futbol europeo es el mejor del mundo y que entre los 25 y 30 años tiene que estar pensando: 'yo, por mis condiciones, tengo que jugar en Europa", dijo en entrevista para Univisión TDN.

"Estimo profundamente a Giovani, a Jonathan y a Carlos, pero por el bien del futbol mexicano, los tres tienen el talento para estar allá (en Europa) y deberían estar allá", apuntó.

"No es nada contra la MLS, pero es que ni la propia MLS ni la Liga mexicana ni la Liga argentina ni la Liga brasileña, para citar otras, tienen el nivel de las ligas europeas", apuntó.

Aseguró que no ha pasado renunciar la Selección Mexicana. "Estoy muy a gusto y orgullo de liderar este proyecto. Hasta el momento ha sido la experiencia futbolística más productiva para mí", declaró.







