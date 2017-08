Estamos listos para todo: Concamin

LOS INDUSTRIALES DEL PAÍS RESPALDAN AL GOBIERNO

México está preparado para cualquier desenlace de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega.

En conferencia de prensa, dijo que en el "Cuarto de Junto", en el que participan alrededor de 130 empresarios mexicanos, se ha analizado el tema de una eventual cancelación del acuerdo trilateral, pero también se han evaluado todos los escenarios posibles.

En ese sentido, expresó que el TLCAN no es un pase automático para el desarrollo del país, pero tampoco un boleto para la crisis; sin embargo, la industria confía en que la negociación llegue a buen puerto, "aunque si esto no es así, tampoco sería la catástrofe que podría parecer".

Agregó que en una eventualidad de esa naturaleza, México tendría qué trabajar en dos sentidos: enfrentar la parte económica con la diversificación de los mercados internacionales, y por otra se tendrían que hacer los ajustes institucionales pertinentes para mantener la competitividad internacional que hoy existe.

Herrera Vega sostuvo que el equipo mexicano está preparado para el inicio de la segunda ronda de negociaciones, que tendrá lugar en México a partir del próximo 1 de septiembre, y aclaró que en caso de que alguno de los tres países miembro decida levantarse de la mesa, el tratado no finalizaría en ese momento.

"Levantarse de la mesa de negociación es una cosa diferente a que terminar con el tratado; es decir, que si la negociación no avanza, alguno de los negociadores podría decir me levanto, lo que no quiere decir que el tratado esté deshecho".

Agregó que para cancelar el TLCAN es necesario que alguno de los tres países tome la decisión formal de salirse, y a partir de ahí se inicia un proceso de aproximadamente seis meses para que concluya el acuerdo.

El dirigente de la Concamin señaló que en un caso así, existe unidad entre el gobierno mexicano y la industria para respaldar cualquier decisión que se tome, pues como país no se permitirá una negociación donde se ponga en riesgo el desarrollo económico de México, la competitividad, e incluso la soberanía.

"Ha sido una posición firme y muy clara del sector empresarial y el gobierno de México, y por ello hablamos de que se seguirá impulsando una posición de ganar-ganar para los tres países, pero si alguno decide salirse estamos preparados para eso", enfatizó.

PUEDE GANAR

En tanto, Moody's dijo que una renegociación desfavorable del TLCAN daría a México la oportunidad de estimular su desarrollo industrial, pese a que en un primer momento frenaría el crecimiento y tendría efectos secundarios para las economías de sus principales estados exportadores.

Por ejemplo, apuntó un informe de la unidad de análisis de la calificadora de riesgo dada a conocer ayer miércoles, un mayor ajuste de las normas de origen demandaría incrementar las inversiones para permitir la producción de componentes previamente importados dentro de la región de América del Norte.

Precisó que, dado que los costos de mano de obra de México son los más bajos entre los tres socios comerciales, posiblemente este país sería el mayor beneficiario de nuevas inversiones.

Archivo

MANUEL HERRERA

Urge diversificación

Con o sin TLCAN, México se debe esforzar por diversificar sus mercados de exportación y fortalecer la economía interna, aseguró el gobernador del Banco de México (Banxico), Carstens. Expuso que los resultados de la renegociación del TLCAN incidirán en el desempeño de la economía nacional, en particular en la evolución del índice inflacionario, sin embargo, de no resultar favorables, el cambio no sería drástico para México porque se aplicarían las reglas de la OMC. Carstens argumentó que una renegociación exitosa del acuerdo entre México, EU y Canadá sería detonante de inversión en áreas de oportunidad previamente no consideradas en el Tratado.

Busca Canadá más comercio con México

Por su "calidad y consistencia en su abastecimiento", Canadá desea importar más productos agrícolas mexicanos, confirmó a Notimex la presidenta de la Asociación de Comercialización de Productos de Ontario (OPMA por sus siglas en inglés), Virginia Zimm.

Informó que del total de productos agrícolas importados, 70 por ciento proviene de Estados Unidos y 30 por ciento de México, "pero queremos invertir las cifras porque los productos mexicanos tienen una gran calidad".

Ejemplificó que la coliflor y el aguacate no los importan de California porque "no tienen sabor", sino de México, y recalcó que la calidad del aguacate mexicano es "incomparable". "Especialmente durante el invierno es muy importante para los canadienses contar con los productos frescos y de buena calidad, como los de México, pero aun en verano lo seguimos importando".

Decisión. Los industriales del país reiteraron su apoyo al gobierno ante cualquier decisión.

