Revisión del TLCAN, en fase crítica

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha entrado en una etapa crítica por las amenazas del presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump y la respuesta del canciller mexicano Luis Videgaray.

Trump reiteró ayer su amenaza de iniciar el proceso de salida de su país del TLCAN que mantiene con Mexico y Canadá, y dijo que aunque espera renegociarlo, "si no podemos, lo terminaremos".

En un discurso sobre la promoción sobre su reforma tributaria, en una fábrica de la ciudad de Springfield, Misuri, Trump reiteró sus críticas sobre el acuerdo comercial trilateral.

"Estamos trabajando ahora en el TLCAN, el horrible y terrible acuerdo… que sacó tantos negocios de su estado y de sus ciudades y pueblos, y estamos trabajando en ello, vamos a ver qué pasa", afirmó.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, dijo que su país no continuará en la mesa si Donald Trump inicia la terminación del acuerdo.

"Creemos que no sería una ruta correcta, una ruta viable, dar por terminado el tratado justo en un momento de renegociación", respondió el canciller mexicano, a pregunta sobre esa posibilidad, luego de su encuentro en Washington, DC, con el secretario de Estado de EU, Rex Tillerson.

"Si el resultado de las negociaciones no es benéfico para México, por supuesto México no habrá de continuar, pero creemos que podemos llegar a una buena negociación para México y también para las otras parte, pero no estamos ahí todavía", subrayó.

El canciller comentó que el gobierno de México no va a negociar ni el TLCAN ni ningún otro tema bilateral a través de los medios de comunicación o las redes sociales".

"Creemos que no sería la ruta correcta o una ruta viable dar por terminado el Tratado justo cuando estamos en un proceso de renegociación", sostuvo el Canciller mexicano tras una reunión en la Casa Blanca con funcionarios de la Administración Trump a la que también acudió el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

La Ronda 2 de renegociación del TLC inicia mañana en la Ciudad de México.

