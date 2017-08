México quiere olvidar un verano complicado

AP

CUERNAVACA, MéXICO. - Durante un verano complicado, las esperanzas que generó el comienzo de la gestión de Juan Carlos Osorio como técnico de México quedaron sepultadas por una ola de críticas al desempeño de la selección en dos torneos.

Ahora, México busca recuperar el buen funcionamiento en el escenario donde mejor ha lucido bajo las órdenes de Osorio: las eliminatorias mundialistas de la Concacaf. Si lo consigue en los próximos días, no sólo dejará atrás los malos recuerdos, sino que podría asegurar su pasaje a Rusia 2018.

Y de eso se mostraron al tanto varios referentes de la selección que se alista para enfrentar a Panamá el viernes, en la reanudación de las eliminatorias.

México finalizó en el cuarto puesto de la Copa Confederaciones en Rusia, donde una goleada de 4-1 ante Alemania sentenció su eliminación en semifinales. Y con un equipo alterno, el Tri no pudo refrendar la corona en la Copa de Oro que se realizó en canchas de Estados Unidos.

En cambio, la eliminatoria mundialista le ha sonreído a la selección mexicana, que marca el paso en el hexagonal definitivo, a tal grado que con un triunfo más se clasificaría a Rusia 2018 sin importar los demás resultados.

"Sabemos que aún hay mucha gente que sigue creyendo en nosotros, es cierto que fue un verano complicado pero estamos en una situación privilegiada, porque con la victoria nos clasificamos al Mundial y sabemos que la afición estará de nuestro lado", dijo el delantero Giovani dos Santos.

Precisamente, Dos Santos fue uno de los jugadores más criticados por su bajo nivel en la Confederaciones. Fue parte de los procesos mundialistas para Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, en los que México sufrió mucho más de lo previsto para clasificarse. Hace cuatro años, incluso debió disputar un repechaje ante Nueva Zelanda.

"En la selección he vivido buenos y malos momentos pero siempre he sabido salir adelante, he tenido mejores y peores etapas, el viernes trataré de dar lo mejor de mí, es una buena prueba", expresó el jugador surgido de las filas del Barcelona y que milita actualmente en el Galaxy de Los Ángeles. "Nosotros debemos estar contentos por la situación, me tocó estar en la eliminatoria pasada donde sufrimos muchísimo, así que debemos estar agradecidos por la situación que vivimos".

México está en su mejor momento en una eliminatoria desde la que antecedió a Alemania 2006, cuando el estratega argentino Ricardo La Volpe completó el proceso de cuatro años y se clasificó con antelación, aunque el 'Tri' no logró finalizar en el primer puesto del hexagonal.

A diferencia de lo que ocurrió con el "Bigotón" La Volpe, el colombiano Osorio ha sido víctima de críticas muy ácidas, principalmente por implementar rotaciones de alineación entre un partido y otro.

"Se habla que si es justo, que si es injusto las rotaciones, pero estamos convencidos de cómo trabaja el técnico, lo hemos expresado", dijo el volante Andrés Guardado, quien busca disputar su cuarto Mundial con la selección mexicana. "La realidad es que estamos a nada de conseguir un pase al Mundial y llevamos un par de periodos donde hemos sufrido muchísimo, no va a ser fácil, pero sí de manera tranquila y sin tanta presión como antes, eso hay que valorarlo".

Guardado también dijo que en caso de lograr el boleto se debe festejar y no demeritar la misión sólo porque se haya cumplido fácilmente.

"La gente que pueda decir que fue fácil y caminando, le pido que no se confunda porque no es fácil y hay que dar mérito a lo que hemos hecho en esta eliminatoria, porque por algo no se pudo en el pasado", agregó el "Principito", actual centrocampista del Betis.

Aunque el deseo de los seleccionados mexicanos es sellar el pasaje a Rusia 2018 el viernes, saben que no será sencillo. Hace cuatro años, México necesitó de una espectacular chilena de Raúl Jiménez sobre la hora para evitar la derrota ante Panamá, un equipo que en los últimos años se le ha indigestado.

"Va a ser un partido difícil y complicado porque Panamá ha crecido y nosotros hemos dado pasos para crecer pero no hay que olvidar que las distintas selecciones también cuentan y hacen su papel, ellos van a venir a hacer su partido y debemos tener eso en cuenta y desempeñar nuestro juego cómo queremos", dijo Jiménez.

México recibe a Panamá en el estadio Azteca el viernes por la noche.

La Selección Mexicana de Futbol se encuentra completa.

Ahora sí están completos

A la concentración del equipo nacional arribaron alrededor de las 21:00 horas los tres jugadores del Portó convocados: Jesús Manuel Corona, Héctor Herrera y Diego Reyes que se habían quedado varados en París, Francia.

Debido a que los tres jugadores son claves en el sistema de Juan Carlos Osorio el técnico nacional decidió entrenar este miércoles doble sesión para tratar de recuperar el tiempo perdido.

Juan Carlos Osorio, director técnico de México, durante el entrenamiento de la selección en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. (Jam Media)

