Así alertaron a los japoneses por misil de Corea del Norte

Este lunes, Corea del Norte lanzó un misil balístico que habría sobrevolado territorio japonés y caído cerca de la costa oriental de la isla de Hokkaido en el Océano Pacífico, según informó el Gobierno nipón.

Según el gobierno japonés, el misil seguía una trayectoria dirigida al norte de su país, por lo que emitió una alerta a la población de la región de Tohoku, para que busque albergues seguros como refugios subterráneos, informa RT.

Mediante redes sociales, japoneses han compartido el escenario que se vive en su localidad tras el hecho.

Sobresale el tuit del usuario identificado como @jtnarsico, quien narra y demuestra en video el sonido de la alerta que prevenía sobre el misil.

I woke up with a Siren and an announcement that North Korea launched a missile that would possibly hit cities within Hokkaido. pic.twitter.com/RGiflzTqJT