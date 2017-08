Buscará Zermeño reelección; pediría licencia tres meses antes de votaciones

TORREÓN, COAH.-

El alcalde electo Jorge Zermeño Infante asegura que como lo dijo en campaña "vamos a buscar la reelección".

Según él, "la gente pide un gobierno que con el tiempo pueda generar estabilidad y mejores resultados en un gobierno de tres o cuatro años”.

Declaró que al parecer y de acuerdo con la Ley "tendría que pedir licencia tres meses antes de las votaciones".

Estas, para el proceso electoral del 2018, se realizarán en el mes de julio.

Señala que se planteará a los legisladores que entren el año entrante al Congreso del Estado, una revisión a estas disposiciones de manera que se perjudique lo menos posible a la administración municipal.

En su visita al Hospital Universitario de la UA de C, el alcalde electo declaró a los medios de comunicación que dentro del proceso entrega-recepción, "vamos a revisar la concesión del alumbrado público. Ese contrato, - lo he dicho-, me parece excesivo el pago que se está haciendo por el alumbrado público".

Dice que su premisa en materia de obras para el 2018 "es restablecer las obras básicas pues no se puede pensar en obras específicas, sino se dota a la ciudad de agua y drenaje que están pidiendo, los parques que están convertidos en basurero, vamos a arreglar la Alameda Zaragoza, el Bosque Venustiano Carranza las entradas a la ciudad, la Zona Centro, pero en todas estas acciones, expresó que se pedirá el apoyo de la gente. Porque yo no puedo estar limpiando las casas de la gente o los lotes baldíos”.

