En la recta final, para integrar Comité de SEA

CONCLUYE CICLO DE ENTREVISTAS PARA ASPIRANTES

EL SIGLO DE TORREÓN

El Congreso de Coahuila concluyó el ciclo de entrevistas a los aspirantes a la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

La siguiente etapa es realizar las propuestas de perfiles idóneos para integrar la Comisión.

Durante el lunes y martes integrantes de la Comisión Especial del Congreso de Coahuila recibió a los 50 aspirantes para cuestionar sobre su trayectoria y conocimientos en materia de Fiscalización.

Entre los aspirantes que acudieron a la entrevista acudieron el rector de la Universidad Autonoma de Coahuila (UAdeC), Blas Flores Dávila, Jesús Contreras García, director del Instituto Tecnológico de Saltillo, y José María Gonzáles catedrático de la Facultad de Economía en la UAdeC.

Así como Carlos Arredondo Sibaja exconsejero electoral local y María del Carmen Ruiz Esparza, actual titular del Instituto de Educación para los Adultos. Además de Tomasa Vives regidora del Ayuntamiento de Saltillo.

Y Carlos Robles Loustaunau excolaborador de Enrique Martínez en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimento donde estuvo a cargo del Fideicomiso de Riesgo Compartido.

Tras darse a conocer los perfiles de los participantes para el cargo de fiscal del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la Asociación de Hoteles y Moteles en Coahuila (AMHMC), se manifestó inconforme, al señalar que algunos mantienen intereses particulares con el Gobierno del Estado.

El presidente de la asociación Héctor Horacio Dávila, se manifestó inconforme en especifico con el titular del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), Jesús Homero Mier.

"Te voy a decir de la gente del ICAI, la persona que están metiendo, que está perfilando no llena el cuadro para qué nos hacemos tontos", dijo.

Recordó que en administraciones anteriores fue uno de los primeros que se opuso a la transparencia.

"Él trabajó en gobierno del estado y del municipio y hay que decirlo con palabras claves y claras, no tiene los requisitos, ni que sueñe y si llega a ese puesto va por 'dedazo' o algo. No puede ser tiene que ser una persona íntegra que no tenga intereses en el gobierno, ni para él", dijo.

Por otro lado en cuanto a la selección de la lista de los integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, Héctor Horacio Dávila, manifestó que hasta el momento sólo ha tenido conocimiento de dos aspirantes.

"Creo que hay que abrir más el abanico para que exista democracia, esto es menos gobierno más participación ciudadana y si no hay democracia y existe un 'dedazo' por quedar bien con todos, esto no va funcionar. Necesitamos gente dura, que no tenga miedo y cola grande que le pisen, o pelos en la lengua", resaltó.

Actualmente son cuatro los que se encuentran participando para el cargo de fiscal, entre los cuales se encuentran también Manuel Cavazos Cadena, América Campero Calderón y Alberto Lara Fernández.

EL SIGLO DE TORREÓN

Proceso. La siguiente etapa es realizar las propuestas de perfiles más idóneos para la Comisión.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...