'Sí hay empleo, pero no con sueldos altos'

Empleo en La Laguna es de bajos ingresos.

Arleth Leal, director asociado de Ring Red, dijo que en La Laguna sí hay empleos, pero no con sueldos altos.

De manera que el Inegi reportó en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en la zona metropolitana de Torreón del segundo trimestre de 2017, en donde la población ocupada es de 15.4 por ciento, es decir buscan un segundo empleo u otro, pero con más horas.

Destacó la directora asociada que ciertamente las personas que buscan un segundo empleo es debido a que se tienen bajos sueldos en la plaza.

Indicó que esto obedece a que buscan mejorar las alternativas de crecimiento, señalando que de acuerdo a lo que se encuentra en las entrevistas de trabajo es que dos de tres de ellos están buscando un segundo empleo.

Expresó que en México no se usa el sistema de trabajar por proyecto en las empresas, por lo que muchas personas que tienen una fuente de trabajo, pero en su tiempo libre se dedican a ventas de cambaceo, desde su casa, o bien en profesiones como contador público realizan contabilidades por su cuenta, y los diseñadores gráficos hacen diseños independientes, páginas web, logotipos, etcétera.

Dijo que otro ejemplo es UBER, en donde profesionistas en su tiempo libre usan su unidad y se dedican a manejar, o bien hay profesionistas que brindan capacitación y consultoría en varias áreas, sea marketing, calidad, etcétera.

"Esto se da a todos los niveles profesionales o económicos y se estima que la mitad de las personas que se entrevistan busca un segundo empleo porque tienen bajos ingresos".

Destacó que quienes deciden tener un segundo ingreso y trabajan por su cuenta por lo general lo hacen dentro del mercado informal en ventas de cambaceo o en el hogar, así como se dedican a ser meseros o ayudantes por algunas horas.

Dijo que para ellos que realizan selección de personal no es problema que busquen un segundo empleo siempre y cuando no descuide el primero o no haya problema con al patrón.

Segundo. Muchas personas trabajan formalmente, pero después se emplean en la informalidad.

