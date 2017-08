Más de la mitad reprueba al presidente

CIUDAD DE MÉXICO

La Encuesta Nacional Trimestral El Universal/Buendía & Laredo midió las percepciones de los mexicanos respecto al desempeño de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República. Cuando se les preguntó a los encuestados si aprueban o reprueban su trabajo, 68% respondió que lo reprueban. Mientras que 28% respondió que aprueba su desempeño. Según esta agencia noticias este porcentaje representa un aumento de tres puntos porcentuales respecto a mayo de 2017 y su punto más alto desde agosto de 2016, cuando obtuvo 32% de aprobación.

La aprobación entre los encuestados con escolaridad hasta primaria subió seis puntos porcentuales respecto a la medición anterior, situándose en 42 %. Además, 26 % de los encuestados con educación secundaria o preparatoria aprueban a EPN, mientras que sólo 12 % de los que tienen estudios universitarios afirma aprobar la gestión del presidente.

El jefe del Ejecutivo experimentó un aumento en aprobación entre los integrantes de su partido. Quienes se identifican como priistas tuvieron un aumento en el porcentaje de aprobación de 13 puntos porcentuales respecto a mayo pasado, situándose en 62 %. Este aumento coincide con la celebración de la Asamblea Nacional del PRI, a la que asistió el mandatario con su base partidista. En cuanto a los integrantes de la oposición, 30 % de los panistas aprueban la gestión, mientras que sólo 15 % de los morenistas lo hacen. Entre los independientes, 23 % de quienes no se identifican con ningún partido aprueba lo hecho en la administración de EPN.

En esta encuesta, se le preguntó a los entrevistados si consideraban que el país va por buen o mal camino. El 69 % de los encuestados considera que México va por un mal o muy mal camino.

Sólo 18 % de los entrevistados considera que México va por un buen o muy buen camino. Es un aumento de seis puntos porcentuales respecto a mayo de este año.

Los que respondieron también juzgaron si EPN tiene los problemas del país bajo control o si lo están rebasando; 84 % de los entrevistados afirman que los problemas están sobrepasando al mandatario. En contraste, 10 % de los entrevistados considera que EPN tiene los problemas bajo control.

En la encuesta de agosto, se midió el grado de satisfacción de los mexicanos con la gestión de EPN utilizando dibujos que representan la opinión del entrevistado. La insatisfacción se encuentra en 55 %.

Con este método, la satisfacción con el trabajo de Peña Nieto se encuentra en 16 %, dos puntos porcentuales por debajo de mayo de este año.

Piden que siga EPN

"Señor presidente queremos su reelección", se lee en una de las pancartas con las que indígenas tenek reciben al Enrique Peña Nieto.

Ayer en el evento de inicio de clases que se realizó en San Francisco Anonas, San Luis Potosí, varias personas agradecieron la presencia del mandatario con mensajes para que siga al frente de su puesto. "Gracias por la bienvenida, me alienta, me entusiasma, me nutre el corazón. Los quiero", respondió el mandartario a las porras. (Reforma)





