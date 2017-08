Así reaccionaron las celebridades al eclipse solar

El día de hoy se vivió un eclipse solar, un fenómeno que se pudo apreciar en su totalidad en Estados Unidos y parcialmente en Centroamérica.

Miles de personas se encontraban a la expectativa de este suceso y los famosos también.

Varias celebridades compartieron sus reacciones antes y después del eclipse subiendo fotografías e imágenes a sus redes sociales.

Paris Hilton a través de Twitter compartió una humorística imagen de ella portando unos lentes en forma de manos y con el mensaje: "Yo intentado ver el eclipse sin lentes 'especiales'.

Me trying to peek at the solar eclipse without "special" glassespic.twitter.com/TQjBgNwmU0