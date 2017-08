En vivo: Eclipse solar 2017

El día esperado finalmente llegó y el espectáculo que tanto se anhelaba ver ya ha iniciado en algunas regiones de Estados Unidos.

Se trata del eclipse solar que en aquel país se ve de forma total y en México, en ciudades como Torreón, Durango y Saltillo, de forma parcial.

The Moon is seen as it passes in front of the Sun during #Eclipse2017 from Northern Cascades National Park. Watch: https://t.co/OjWUZhRJ3p pic.twitter.com/XfL6RCdxTg