Vanessa Zamora ama la libertad

La cantante no conoció ataduras durante el proceso de realización de su nuevo disco, Tornaluna, anoche se presentó en un bar de Torreón

La cantante Vanessa Zamora no conoce ataduras, ama la libertad; y eso se verá reflejado en su siguiente producción discográfica de estudio que llevará el nombre de Tornaluna.

La oriunda de Tijuana, Baja California visitó Torreón ya que anoche actuó en un bar del centro. Durante el día, la joven ofreció una entrevista a El Siglo de Torreón en la que habló de dicho disco y su estancia en los escenarios.

"A diferencia de mi álbum anterior, Hasta la fantasía, en donde había mucho amor y desamor; ahora me enfoqué a otros temas como cuando alguien te traiciona y te das cuenta que no puedes confiar en las personas o la manera tan emocionante en la que uno puede encontrar a su niño interior; en cada rola hay un deseo de ser libre y un análisis de lo que uno quiere o no quiere en su vida", relató.

Sobre el título de la placa cuyo primer sencillo ha sido Hablas mucho (sic), Zamora reveló que le agrada el tornasol que puede verse en las palomas o cuando cae aceite en un charco de agua y en cuanto a la luna, es su satélite natural favorito.

"De ahí que decidiera crear la palabra de Tornaluna. En cuanto al primer corte promocional ha funcionado muy bien, justo hoy -ayer - sacamos un remix con Future Feelings y creo que dentro de poco volveré a grabar el tema pero con una artista invitada", relató.

Bastante emocionada, la artista compartió que le encantó la Comarca Lagunera. Acudió a varios sitios turísticos como el Cristo de las Noas.

"Torreón me ha tratado muy bien, me la he pasado muy a gusto. Siempre que toco en algún lugar me gusta llegar antes para adaptarme mejor, hay muy buenas vibras en Torreón", sostuvo.

Al preguntarle qué le apasiona de la vida, Vanessa respondió que viajar, conocer personas y hacer música que logre conectar con todo aquél que escuche su propuesta la cual ha definido como pop con tintes psicodélicos y eclécticos.

"Espero que Dios o el Universo me permita seguir creando melodías que aporten algo positivo a la sociedad, que dejen huella de una u otra manera", refirió.

En estos días en los que el estado de Coahuila pretende ponerle cientos candados al reguetón por sus letras sexistas, Zamora dio su opinión al respecto. Expresó que ella no se ha sentido ofendida con las rolas de tal género, sin embargo, sí está en contra de que fomenten infidelidad como el caso de Felices los cuatro de Maluma.

"Estamos viviendo en un mundo muy contaminado y liberal, que no tengo nada en contra de esto; pero, por ejemplo, Felices los cuatro exhorta a la infidelidad; a mí me gusta el reguetón, pero me parece que sus exponentes podrían hablar de otras situaciones en sus melodías", puntualizó.

Más de Vanessa

La joven visitó la Comarca Lagunera:

- Nació en Tijuana, Baja California.

- Se dio a conocer gracias a las redes sociales.

- Tiene tres años radicando en la CDMX.

- En entrevista pidió al público apoyar las propuestas independientes de música.

- Su red social favorita es el Instagram.

- Actualmente promueve el tema Hablas mucho (sic), primer sencillo de su disco Tornaluna.

- Zamora se ha presentado en varios sitios de México, Estados Unidos, España y China; dentro de poco volverá a la "Madre Patria".

- Precisamente, la cantante lamentó el acto terrorista que tuvo lugar el pasado miércoles en Barcelona, en donde perdieron la vida 13 personas.







