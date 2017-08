Lozano busca ganarse un lugar en la cancha

TORREÓN, COAH.-

Ya sea como titular o como suplente, el uruguayo Brian Lozano, desea contribuir a la buena marcha de Santos Laguna en el segundo semestre del 2017, por lo que espera seguir marcando goles como en los últimos encuentros.

El extremo charrúa, anotó en el último juego por la Liga MX ante los Tiburones Rojos y apenas el martes pasado, con otra diana suya, sentenció el marcador en la Copa frente a los Bravos de Ciudad Juárez del circuito de ascenso.

"Vengo trabajando muy bien después de una gran pretemporada, en el partido ante Veracruz me sentí bien y anoté un gol, lamentablemente no pudimos quedarnos con los tres puntos, en la Copa también bien físicamente".

Y es que Lozano, sigue trabajando día con día, para ganarse su oportunidad en la cancha, ya que siempre se entrega en los entrenamientos, por lo que si le toca iniciar o se incorpora desde el banco, aportará de donde el "Chepo" disponga.

"Cuando se dé (oportunidad), hay que aprovecharla, el técnico tiene sus decisiones, es el que manda y hay que respetar".

PASTO SINTÉTICO

La cancha del Estadio Caliente, es la única diferente de la Liga MX, debido a su superficie artificial, lo cual es un elemento a tomar en cuenta por cada uno de los Guerreros.

"Es una cancha totalmente diferente a la que se juega habitualmente, mis compañeros me han comentado y yo ya más o menos sabía, me ha tocado jugar en cancha sintética, la pelota bota mucho y a veces hay que tener cuidado en cómo controlar la pelota, trataremos de adaptarnos a la cancha rápido, poder hacer nuestro juego y marcar diferencia en el partido" expresó Lozano.

El sudamericano expresó que los Xolos conocen más la cancha que los albiverdes, ya que están acostumbrados a jugar en ese inmueble, pero si están ordenados y concentrados en lo que tienen qué hacer, pueden sacar un buen resultado.

"Lo que nos ha faltado es que debemos estar comunicados y ser contundentes, por partido tenemos muchas ocasiones, pero hay que empezar a ser ordenados, para cuando tengamos resultados a favor, saber cuándo cerrar un partido y liquidarlo, lo estamos trabajando bien".

Dejó en claro, que el tener una mala racha de cuatro partidos consecutivos en la Liga, no quiere decir que estén mal, ya que han trabajado muy bien, pero no han conseguido los resultados que todos desean y esperan.

Sobre su sentir personal, en su segunda experiencia en el balompié azteca indicó: "Es una linda revancha para mí, la pasada no me fue como realmente quería, Santos me abre las puestas, trato de aprovechar al máximo las oportunidades, trabajar y demostrar para lo que he venido al futbol mexicano, me debo al club".

Con tres partidos en menos de una semana, Lozano indica que a pesar de que el futbolista pueda resentir los minutos en la cancha, es lo más lindo que le puede pasar al jugador de futbol.

"El tener competencia muy seguido, se agarra mucha confianza y ritmo jugando, es muy bueno, aunque a veces se puede sentir el cansancio" finalizó.

