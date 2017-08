Videos muestran caos y horror tras atropello masivo en Barcelona

El terror se apoderó de Barcelona este jueves tras el atropello masivo de varios peatones en pleno centro de la ciudad española.

El suceso ocurrió cuando una furgoneta blanca atropelló a varias personas que paseaban por las Ramblas, uno de los lugares más concurridos y turísticos de esta ciudad del noreste español.

El conductor huyó a pie del lugar y es buscado por la Policía, según informaron las autoridades.

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona mientras que los equipos de emergencias sanitarias desplegaron un amplio dispositivo. Los servicios de emergencia pidieron a la gente que no acuda a la zona en torno a la céntrica Plaza de Cataluña y solicitaron la clausura de las estaciones cercanas de metro y tren.

El Gobierno regional de Cataluña recomendó evitar salir a la vía pública en la zona de la Plaza de Cataluña por este "incidente grave".

El diario El País dijo que el conductor del vehículo huyó a pie tras atropellar a decenas de personas.

Medios locales aseguraron poco después que dos personas armadas entraron en un restaurante barcelonés tras el incidente.

Las autoridades catalanas también pidieron el cierre de las estaciones del Metro (tren metropolitano) y de ferrocarril en esa plaza, en pleno centro de la capital catalana, adonde se desplazaron varias ambulancias.

En los alrededores de la Rambla y la plaza de Cataluña se han registrado tras el atropello varias escenas de pánico, con gente corriendo muy asustada, refugiándose en comercios y portales.

Aunque aún no se conocen bien los detalles del incidente, varias ciudades europeas han sufrido atropellos masivos desde julio de 2016, en una serie de ataques militantes que dejaron más de 100 muertos en Niza, Berlín, Londres y Estocolmo.

Asimismo, en las últimas semanas han aparecido rayados contrarios al turismo en Barcelona, una ciudad al borde del Mar Mediterráneo que recibe a cerca de 11 millones de visitantes cada año.

