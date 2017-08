¿Qué cargos podría enfrentar Emilio Lozoya?

CIUDAD DE MÉXICO.-

Hoy comparece ante la PGR como imputado

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir 10 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, tiene un panorama jurídico no tan sombrío, de acuerdo con expertos.

Especialistas de la UNAM, Inacipe y de la UAM, coincidieron en que a Lozoya Austin, quien este jueves rendirá su declaración ante la Procuraduría General de la República (PGR) como imputado, se le podría juzgar por los delitos de cohecho, uso indebido del servicio público, peculado, "lavado" de dinero y del orden electoral.

Faltas que de acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, no ameritan prisión preventiva.

El fin de semana pasado se dieron a conocer, en versiones periodísticas, que la empresa Odebrecht habría pagado presuntamente 10 millones de dólares de sobornos a Lozoya Austin, a cambio de ganar una licitación de 115 millones de dólares para el proyecto de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, según revelación del diario "O Globo".

La PGR citó a comparecer al economista mexicano por este caso.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), reiteró el martes pasado que la institución a su cargo inició de oficio una investigación, a partir de publicaciones en los medios.

El presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, Carlos Daza Gómez, aseguró que el proceso no está "negro", porque esas faltas del ex director de Pemex no se consideran como graves en el catálogo de delitos del Sistema Penal Acusatorio.

En entrevista, argumentó que el peculado se podría configurar porque al parecer otorgó beneficios, presuntamente contratos de obra pública, a la constructora multinacional.

"Otro de los puntos que pudiera haber es 'lavado' de dinero, por el ocultamiento de los recursos que no se habrían pagado al fisco debido a que se mandaron a paraísos fiscales", dijo.

En caso de que se le acreditaran las faltas, afirmó Daza Gómez, el ex funcionario podría alcanzar una pena de dos a nueve años de prisión por peculado, pero por ser primodelincuente alcanzaría la mínima.

"El enriquecimiento ilícito es un delito no grave cuya pena va de tres años en adelante, entonces, todo eso nos lleva a que Lozoya no podría tener prisión preventiva", consideró.

Explicó que podría solicitar un acuerdo reparatorio en el que garantice, en su caso, si fuera un delito patrimonial, la reintegración de los bienes.

La profesora e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Bertha María Alcalde, expuso que hasta hoy se tienen referentes de los que se pueden hablar de delitos de cohecho y del orden electoral.

"Si Lozoya recibió dinero siendo director de Pemex, porque presuntamente obtuvo 10 millones de dólares cuando era titular de la empresa pública, en ese caso estamos hablando indudablemente de cohecho, donde podría alcanzar una pena de dos a 14 años", detalló.

Advirtió que si la PGR sólo lo investigará por los presuntos recursos que percibió cuando era asesor de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, la situación será más difícil.

"Por lo que tenemos que pensar en otro delito, donde se tratará de explorar uno del orden electoral y para eso se tendrá que probar si se utilizaron los fondos para la realización de la campaña presidencial", aseveró.

"No es un delito de los del catálogo de prisión preventiva de oficio, lo que no quiere decir que, en caso de que se vincule a proceso, se vaya a establecer la medida cautelar, pero ahora él está cooperando y sería complicado que se le pudiera aplicar prisión preventiva", opinó Alcalde.

El académico del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Carlos Enriquez Escallón aseguró que la PGR elegirá por cuál delito se va, a partir de lo que declare este jueves Lozoya Austin.

"A lo mejor decide que en vez de cohecho, mejor lavado de dinero, pero tiene que escoger, porque muchas veces meten varios delitos y luego se los tiran en tribunales", consideró.

La PGR informó hace unos días que representantes de la empresa brasileña ofrecieron un acuerdo reparatorio, pero, aseguró, no aceptaron, aunque no dio detalles del mismo.





Lozoya puede enfrentar hasta 5 cargos, según expertos. (ARCHIVO)

