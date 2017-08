Inicia jaloneo por TLCAN

COMIENZA RENEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CLARAS DIFERENCIAS ENTRE EU Y SUS DOS SOCIOS

Con claras diferencias en expectativas y posturas ayer inició el jaloneo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre las delegaciones de México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de las rondas bilaterales entre secretarios y ministros, poco después del mediodía de ayer miércoles se llevó a cabo una reunión trilateral en la que estuvieron el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo; Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeman.

"Si el acuerdo no funciona para los tres socios del tratado, no habrá acuerdo", fue la sentencia que lanzó Guajardo y advirtió que México está "frente a frente" de sus contrapartes para avanzar y modernizar lo que se tiene, "no para volver al pasado".

Por su parte, Lighthizer aseguró que el TLCAN "le ha fallado a muchos americanos" y que el acuerdo necesita de una "gran renovación". Además, hizo énfasis en el déficit comercial que Estados Unidos en relación con México, un argumento que el gobierno de Donald Trump ha repetido constantemente.

Pero Chrystia Freeland dejó claro que, contrariamente a Estados Unidos, su país no valora el éxito de los acuerdos comerciales por los "superávit o déficit comerciales", marcando una línea de separación en un discurso en el que resonaron palabras de unidad y de interés compartido.

"Canadá no ve los superávit o los déficit comerciales como la medida prioritaria de si una relación comercial funciona", aclaró y recordó a su contraparte estadounidense que su relación comercial es "prácticamente recíproca".

Para los representantes del sector privado mexicano el discurso del banderazo de salida de la renegociación del TLCAN que dio el representante comercial de Estados Unidos conserva el tono de los últimos meses, un discurso rudo que refleja las diferencias entre los países.

Sin embargo, para algunos, eso no significa sorpresas sino que conserva la línea de discurso del gobierno estadounidense que encabeza Donald Trump.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enrique Guillén, dijo: "esperábamos rudeza porque así ha sido el lenguaje que han usado, y esperamos rispideces".

(Con información de El Universal)

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...