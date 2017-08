Ocupan suicidios a Secretaría de Salud

El Siglo de Torreón

Más que preocupados nos encontramos ocupados en el tema de suicidio, aseguró el secretario de Salud en el Estado Eduardo Verástegui Saucedo, quien informó que, además de poner en marcha la capacitación de médicos de primer contacto para la detección de personas en riesgo, se trabaja en coordinación con la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila en la realización de "necropsias psicológicas" en las familias de las víctimas para detectar los factores detonantes y tratarlos.

El funcionario aseguró que el tema del suicidio es un problema mundial, ya que anualmente cerca de 800 mil personas se quitan la vida en el mundo. Y a nivel nacional, Coahuila ocupa el lugar 15 en el ranking de 5.6 suicidios por cada 100 mil habitantes, en donde Campeche ocupa el primer lugar con 10.2 casos.

Para detectar los casos y tratar de prevenirlos, la Secretaría trabaja de forma coordinada con la Secretaría de Educación, la Secretaría de la Juventud, la de las Mujeres y el DIF estatal.

Dentro del programa de acción se encuentra la Línea de la Vida que maneja el Centro Integral de Salud Mental (Cisame) a través del 01-800-822-37-37 que funciona las 24 horas todo el año atendiendo los casos de crisis. También se capacita a los maestros para detectar a los jóvenes con problemas de depresión, ansiedad, aislamiento, en las aulas para su atención oportuna.

De acuerdo con el funcionario, el rango de edad más vulnerable y en donde más casos se han registrado en la entidad, es de los 15 a los 29 años de edad.

Y recientemente, se capacitó a los médicos de primer contacto, sobre todo en el área de urgencias para la detección de posibles casos.

"El programa lo pusimos a revisión y a consideración de la Dirección Nacional Psiquiátrica de la Secretaría de Salud Federal y del Colegio Nacional de Psiquiatría. Y tuvimos acceso a planes de desarrollo, de prevención al suicidio de Chile de Paraguay y Cuba, que son bastantes avanzados, de ahí sacamos el programa de primer nivel de atención y capacitación a médicos, lo estamos empezando a aplicar".

También se trabaja con la Escuela de Psicología de la UA de C, en la realización de "necropsias psicológicas", para detectar el por qué la persona toma tal decisión. En los casos, en donde se ha trabajado y en los que la familia lo permitido, se ha detectado tres factores principalmente: que la víctima no contaba con un propósito en su vida; su autoestima era bajo; y no profesaba ninguna religión; "factores que aunado a la poca tolerancia a la frustración, han terminado en suicidios".

Además se ha encontrado una constante, problemas entre parejas y entre padres e hijos, en ambos casos por la falta de comunicación.

Ante tales resultados, la Secretaría ha firmado convenios de trabajo con iglesias cristianas y con la Diócesis en Saltillo para promover esa comunicación. En breve se promoverá un convenio con la Diócesis de Torreón.

Agencias

Suicidios. Las autoridades de la Secretaría de Salud trabajan para la detección y prevención de casos.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...